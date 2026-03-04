AKTUELNO

Zadruga

Nek se bori sam sa vukovima: Aneli digla ruke od Nerija i Hane! Priznala koliko je povređena, ovo mu nikad neće oprostiti (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Poludela!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Aneli Ahmić koja je progovorila o Neriu Ružanjiju i Hani Duvnjak.

- Aneli, kako komentarišeš ovo što su pričali Hana i Nerio? - upitao je Bora.

- Kad slušam nju i njega, plače mi se. Mene duša boli za njim i Boro najstrašnije ću te osuditi večeras ukoliko se ispostavi da si ti dirao njega prvi. Žao mi je što nisam tu jer da sam ja bila, verujem da bih te odvukla. Ja znam da Hana dobacuje tebi - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni je krivo što sam se posvađao sa detetom od 22 godine, nije mi bila ta namera - rekao je Bora.

- Mene je bes i ludilo držalo, sve to me nerviralo kako je ona na nominacijama reagovala. Krivo mi je što nisam bila na rođendanu, ali opet ne bih otišla. Meni je teško da gledam njega onako tužnog, dečko izgleda kao da su mu potonule lađe. Niko se nikad nije odrekao majke na televiziji, njemu je jako teško. Meni je strašno da dečaka kojeg sam ja čuvala kao bebu, da on meni viče: ''Dr*lje jedne, mrš''. Sad neću više da ih branim, a najgore mi je kad ih Asmin komentariše. Nek sam shvati u šta se uvalio sa 21 godinu i nek se sam bori sa vukovima - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

