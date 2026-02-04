Je l' sam ti rekla da ga ne diraš? Aneli kao furija doletela da se obračuna sa Borom zbog Nerija! (VIDEO)

Poludela!

Nerio Ružanji čuo je da je Bora Santana pecnuo Hanu Duvnjak i odmah je doleteo do Bore Santane, a s njim je rešila da se suoči i Aneli Ahmić.

- J*bao te avatar u usta, je l' si čuo? Pun mi te k*rac, j*bem ti sve što imaš, i kerove i majmune - rekao je Nerio.

- Aneli, ona ga potpaljuje - rekao je Uroš.

- Nemoj da te nabodem - rekla je Aneli.

- Dr*ljo jedna, samo mi priđi - rekao je Uroš.

- Mrš. Boro, zašto diraš Neria? - upitala je Aneli.

- Nikad ga ne bih dirao zbog tebe - rekao je Bora.

- Juče sam ti rekla da ne diraš nju jer ona potpaljuje Neria da dolazi i gubi honorare - rekla je Aneli.

- Nisam je dirao - rekao je Bora.

- Klošarko jedna, j*bem ti mater - rekao je Uroš.

Autor: N.Panić