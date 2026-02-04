AKTUELNO

Zadruga

Je l' sam ti rekla da ga ne diraš? Aneli kao furija doletela da se obračuna sa Borom zbog Nerija! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Poludela!

Nerio Ružanji čuo je da je Bora Santana pecnuo Hanu Duvnjak i odmah je doleteo do Bore Santane, a s njim je rešila da se suoči i Aneli Ahmić.

Takmičari Elite ostavili Tošu bez teksta: Ponovo pokazali kreativnost, pa iskidali sa koreografijom! (VIDEO)

- J*bao te avatar u usta, je l' si čuo? Pun mi te k*rac, j*bem ti sve što imaš, i kerove i majmune - rekao je Nerio.

- Aneli, ona ga potpaljuje - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemoj da te nabodem - rekla je Aneli.

- Dr*ljo jedna, samo mi priđi - rekao je Uroš.

Razotkrivanje počelo: Mina jedva dočekala da odruka Luku i Anitu, tek će nastati novi haos kad se za ovo sazna! (VIDEO)

- Mrš. Boro, zašto diraš Neria? - upitala je Aneli.

- Nikad ga ne bih dirao zbog tebe - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Juče sam ti rekla da ne diraš nju jer ona potpaljuje Neria da dolazi i gubi honorare - rekla je Aneli.

- Nisam je dirao - rekao je Bora.

Rođena mama mi ne postavlja ultimatum, a ne ti: Viktor ucenio Minu raskidom, ona podivljala kao nikad! (VIDEO)

- Klošarko jedna, j*bem ti mater - rekao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

