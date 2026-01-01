AKTUELNO

Zadruga

Doživela pomračenje: Dragana zajecala na sav glas, ne može da sakrije koliko je besna na Matoru zbog ovoga! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Poludela!

Dragana Stojančević doživela je pomrčenje zbog pomirenja Luke Vujovića i Jovane Tomić Matore, te su se njih dve najstrašnije posvađale.

pročitajte još

Loše im počela 2026. godina: Prvi haos Anite i Luke, njoj prekipelo! (VIDEO)

- Znam ja šta si ti rekla - rekla je Dragana.

- Šta sam rekla? - upitala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nećeš mene vući za jezik - rekla je Dragana.

- Aneli, nisi u pravu - rekla je Matora.

- Videla sam da si pričala sa Lukom - rekla je Aneli.

pročitajte još

Kao da sutra ne postoji: Đukić i Maja ne mogu da se obuzdaju, pljušte nikad strastveniji poljupci! (VIDEO)

- Uvredio je mene, izbio ti iz džepa pare, uvredio ti oca i ti opraštaš - rekla je Dragana.

- Ja sam rekla da ti ne želiš da mu oprostiš - rekla je Matora.

- Čula sam šta si rekla - rekla je Dragana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisam mu ništa oprostila, oprostila sam mu za Ognjena - rekla je Matora.

- Nemaš šta da mu objašnjavaš šta za to - rekla je Dragana.

pročitajte još

Uhvatio si se za trofaznu struju: Maja najavila Filipu haos, sa njom neće moći kao sa utorak devojkama! (VIDEO)

- Ko ga j*be, ne želim da pričam o njemu. Dragana obuci se, idemo na žurku - rekla je Aneli.

- Neću na žurku - rekla je Dragana.

- On je sa mnom završio za ceo život, ali došao je i rekao da se kaje - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Neka je lagao i neka se kaje, ali ti mu ne opraštaj. Ne mogu da oprostim nekome ko te toliko vređao. Ja ne pripadam ovde gde nema ljubavi - rekla je Dragana.

- Je l' misliš da bih se ja družila s njim? - upitala je Matora.

pročitajte još

Ko ovu dramu režira? Miljana se rastavlja od života na grudima Jelene Karleuše, od pevačice dobila najbolji poklon za Novu godinu! (VIDEO)

- Sve nas je vređao, ja ne opraštam nikome - rekla je Dragana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Namešta me, ispadam ludača: Kačavenda besna kao ris na Janjuša zbog Jakšićke, ne može da veruje da joj je tako olako okrenuo leđa! (VIDEO)

Zadruga

Doživela fras: Maji pala roletna nakon saznanja da je Bora odrukao nju i Đukića za s*ks, najavila tužbe! (VIDEO)

Zadruga

Novi dan, novi stres: Maja ponovo histeriše, čak ni Ivan ne može da joj udovolji! (VIDEO)

Zadruga

Bora Santana doživeo pomračenje: Zbog alkohola urla na sav glas, niko ne može da ga obuzda! (VIDEO)

Zadruga

Milosava besna kao ris: Poludela na pomen Milovanovog imena, pa najavila karambol! (VIDEO)

Zadruga

Za Noru u Eliti ne postojim: Alibaba ne želi da vidi ćerku u rijalitiju kako mu ne bi bilo još gore! (VIDEO)