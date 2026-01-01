Doživela pomračenje: Dragana zajecala na sav glas, ne može da sakrije koliko je besna na Matoru zbog ovoga! (VIDEO)

Poludela!

Dragana Stojančević doživela je pomrčenje zbog pomirenja Luke Vujovića i Jovane Tomić Matore, te su se njih dve najstrašnije posvađale.

- Znam ja šta si ti rekla - rekla je Dragana.

- Šta sam rekla? - upitala je Aneli.

- Nećeš mene vući za jezik - rekla je Dragana.

- Aneli, nisi u pravu - rekla je Matora.

- Videla sam da si pričala sa Lukom - rekla je Aneli.

- Uvredio je mene, izbio ti iz džepa pare, uvredio ti oca i ti opraštaš - rekla je Dragana.

- Ja sam rekla da ti ne želiš da mu oprostiš - rekla je Matora.

- Čula sam šta si rekla - rekla je Dragana.

- Nisam mu ništa oprostila, oprostila sam mu za Ognjena - rekla je Matora.

- Nemaš šta da mu objašnjavaš šta za to - rekla je Dragana.

- Ko ga j*be, ne želim da pričam o njemu. Dragana obuci se, idemo na žurku - rekla je Aneli.

- Neću na žurku - rekla je Dragana.

- On je sa mnom završio za ceo život, ali došao je i rekao da se kaje - rekla je Matora.

- Neka je lagao i neka se kaje, ali ti mu ne opraštaj. Ne mogu da oprostim nekome ko te toliko vređao. Ja ne pripadam ovde gde nema ljubavi - rekla je Dragana.

- Je l' misliš da bih se ja družila s njim? - upitala je Matora.

- Sve nas je vređao, ja ne opraštam nikome - rekla je Dragana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

