Novi dan, novi stres: Maja ponovo histeriše, čak ni Ivan ne može da joj udovolji! (VIDEO)

Poludela!

Maja Marinković zamolila je Ivana Marinkovića da joj namesti garnituru po njenoj volji kako bi mogla da sedi, ali on ipak nije mogao da ispuni njena očekivanja zbog čega je ona histerisala.

- Ne znam kako ću moći da ležim ovde - rekla je Maja.

- Au šta mi radiš Majo - rekao je Ivan.

- Bravo, samo tu ćušni jastuk - rekla je Maja.

- Ne može ovo da uđe Majo jer je široko - rekao je Ivan.

- Brate, šta ću ja sad? Na pod ili šta? - histerisala je Maja.

Autor: N.Panić