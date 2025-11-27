Mrze me svi bivši: Aneli kipti od besa jer joj Alibaba i Luka rade o glavi, izvređala ih obojicu! (VIDEO)

Poludela!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Luku Vujovića.

- Zašto konstantno tražiš pomirenje s Aneli kada čujemo šta pričaš o njoj Mini i Popu. Ti nju mrziš i ona se tebi gadi, pa kako je to ljubav? - glasilo je pitanje.

- Ja nisam pričao negativno o Aneli, a i nisam pričao sam sa Minom o Aneli. Ukoliko se po tome zaključuje da ja nju mrzim, onda dobro - rekao je Luka.

- Mrze me sva trojica, sad ću ja da kažem. Mrzi me Asmin koji zna da me Luka mrzi i hoće da me pomiri s njim zarad višeg cilja, a mrzi me i Luka koji laže da me voli - rekla je Aneli.

- Luka, ti nju kanališ, a onda odeš i kažeš da hoćeš da se pomiriš s njom? - upitao je Milan.

- Ja hoću da se pomirim? Je l' zabranjeno da pričam o njoj? - upitao je Luka.

- On je meni pre par dana najstrašnije pljuvao Aneli - rekao je Janjuš.

- On ide redom svima i priča o našem odnosu, a ja sa strane nikad ne idem redom i pljujem - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić