Mrze me svi bivši: Aneli kipti od besa jer joj Alibaba i Luka rade o glavi, izvređala ih obojicu! (VIDEO)

Poludela!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Luku Vujovića.

Ništa joj nije jasno, ali jeste sve! Aneli se totalno pogubila, Asmin otkrio zbog čega je gura kod Luke (VIDEO)

- Zašto konstantno tražiš pomirenje s Aneli kada čujemo šta pričaš o njoj Mini i Popu. Ti nju mrziš i ona se tebi gadi, pa kako je to ljubav? - glasilo je pitanje.

- Ja nisam pričao negativno o Aneli, a i nisam pričao sam sa Minom o Aneli. Ukoliko se po tome zaključuje da ja nju mrzim, onda dobro - rekao je Luka.

Otvorili sve karte: Alibaba i Aneli kroz Igru istine izvukli sve informacije o Luki i Maji, on je jednim pitanjem pogodio u SLABU TAČKU! (VIDEO)

- Mrze me sva trojica, sad ću ja da kažem. Mrzi me Asmin koji zna da me Luka mrzi i hoće da me pomiri s njim zarad višeg cilja, a mrzi me i Luka koji laže da me voli - rekla je Aneli.

- Luka, ti nju kanališ, a onda odeš i kažeš da hoćeš da se pomiriš s njom? - upitao je Milan.

- Ja hoću da se pomirim? Je l' zabranjeno da pričam o njoj? - upitao je Luka.

- On je meni pre par dana najstrašnije pljuvao Aneli - rekao je Janjuš.

Sve oči uprte u Aneli i Alibabu: Jurcaju se po Beloj kući, pred svima završili zajedno u krevetu! (VIDEO)

- On ide redom svima i priča o našem odnosu, a ja sa strane nikad ne idem redom i pljujem - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić

