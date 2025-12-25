Za Noru u Eliti ne postojim: Alibaba ne želi da vidi ćerku u rijalitiju kako mu ne bi bilo još gore! (VIDEO)

Aneli poludela!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Aneli Ahmić.

- Ti si rekla da imaš osećaj da Asmin mrzi vaše dete i da nema osećaj za nju. Živeli ste zajedno i kada ste se rastali, nije dobio pravo da je video. Kako on može da ima osećaj kada toliko nije dugo viđao ćerku, a bio ti je dobar dok je plaćao? - glasilo je pitanje.

- Meni nije jasno da on nema emociju prema Nori jer je s njom živeo, a Terza je video tri puta Barbaru i ima osećaj za dete. Mislim da nema osećaj za dete, čim mene gazi najstrašnije i ponizio me - rekla je Aneli.

- Aneli ne može da razdvoji da smo ona i ja jedna, a Nora i ja drugo. Ja nikad neću da glumim žrtvu, a ja živim s tim bolom već tri godine. Ja nikad nisam rekao da mrzim Noru, volim je samo sam zaboravio kakav je to osećaj. Ja neću da Nora dođe ovde jer želim kad vidim svoje dete da provedem pet dana s njom i kupim joj poklone, a ona želi da uvuče dete u rijaliti da bi joj fanovi aplaudirali - rekao je Alibaba.

- Ovo mi je čudno da neće da vidi Noru ovde nego napolju, nije bitno gde nego da je vidi. Meni je toliko čudno da ti nisi video dve ipo godine, a on može da utiče na nju nego bilo koga - rekla je Jakšićka.

- Tražio sam Noru pet dana pred moj ulazak. Morate da shvatite da za Noru u Eliti 9 ne postojim - rekao je Alibaba.

- Slažem se sa Asminom, nije normalno da dođe Nora i ode posle dva sata. Još gore će biti i Asminu i detetu, to je istina - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić