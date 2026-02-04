AKTUELNO

Zadruga

Tvoje oči sam jako dobro naučila: Mini pala roletna zbog Viktorove ljubomore, oterala ga od sebe! (VIDEO)

Poludela!

Viktor Gagić ljubomorisao je Mini Vrbaški na Asmina Durdžića u toku žurke, zbog čega je ona poludela i odmah je došla u spavaću sobu da se kupa i skida šminku, što se Viktoru nije dopalo i počeo je da je ljubi, ali ga je ona ubrzo oterala.

- Šta radiš? - upitao je Viktor.

- Ništa, hoću da odem da se okupam - rekla je Mina.

- Zbog čega? - upitao je Gagić.

- Ne mogu, nervozna sam. Ti praviš da se ja osećam kao g*vno, a ništa ne radim - rekla je Mina.

- Izvini - dodao je Viktor.

- Nemam više ništa od tvojih izvinjenja - rekla je Mina.

- Ajde na žurku - rekao je Viktor.

- Neću, čim popiješ ti mi odmah prebaciš - rekla je Mina.

- Nisam popio uopšte - rekao je Viktor.

- Vidim ti u očima, ja sam tvoje oči u poslednjih tri dana jako dobro naučila - rekla je Mina.

- Poljubi me - rekao je Viktor.

- Ne ljubi mi se. Bilo mi je top, ali sad neću da idem. Ti meni praviš problem ni za šta, sad mi se ne ide na žurku i to je to. Je l' možeš da me pustiš malo? - rekla je Mina.

- Neću - rekao je Viktor.

- Želim svoj mir, praviš mi još veću tenziju u glavi i pusti me - rekla je ona, a Viktor se pokupio i otišao.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

