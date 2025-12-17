Izgorela od ljubomore? Maji pala roletna zbog Luke i Anite, pa ga žestoko izvređala! (VIDEO)

Dobio pedalu!

Maja Marinković zaratila je sa Lukom Vujovićem jer je po svemu sudeći izljubomorisala zbog njegovog poljupca sa Anitom Stanojlović, a u svađu se umešao i Asmin Durdžić.

- Meni sa klošarko nećeš da se obraćaš - rekla je Maja.

- Ti pred drugima mene ponižavaš - rekao je Luka.

- Nemojte da mi se obraćate ni ti, a ni Asmin - rekla je Maja.

- Ne, nego ću ja da te čekam sat vremena - rekao je Luka.

- Sa mnom ćete da pričate na VI - rekla je Maja.

- Ne nego si ti ljubomorna što su se ljubili Asmin i Aneli, pa na mene prebacuješ - rekao je Luka.

- Meni ćete da se obraćate na VI - rekla je Maja.

- Tebe više boli što su se poljubili nego mene - rekao je Luka.

- Ja neću da budem deo vašeg blama - rekla je Maja.

- Ti da joj nisi prišao da je ljubiš u obraz, ja ne bih ljubio Aneli - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić