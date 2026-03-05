Au! Luka tvrdi da Biljana nije iskoristila reč 'bajadera' uz Anitino ime, ona ubeđena da je to istina (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Anita Stanojlović izašla je sa Lukom Vujovićem u dvorište, te je tako Anita priznala da veruje u to da ju je Biljana Vujović, Lukina majka, nazvala "bajaderom".

- Ja verujem u to, ali neću - rekla je Anita.

- Si ti normalna?! Da spomene bajaderu?! Moja majka nema takav rečnik, garantujem ti, potpisujem, nema šanse da te je ona uvredila na osnovu toga...Ja znam da nema šanse - rekao je Luka.

- Ne vidim poentu da ti pričaš sa njom (Aneli). Boli te ku*ac šta će ona da priča...Ja sam znala da me Anđelova majka neće podneti, ali to ništa nije promenilo kod mene - rekla je Anita.

- Ti je nisi vređala, dok ova ovamo (Aneli), jeste - rekao je Vujović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić