Zadruga

Au! Luka tvrdi da Biljana nije iskoristila reč 'bajadera' uz Anitino ime, ona ubeđena da je to istina (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Anita Stanojlović izašla je sa Lukom Vujovićem u dvorište, te je tako Anita priznala da veruje u to da ju je Biljana Vujović, Lukina majka, nazvala "bajaderom".

- Ja verujem u to, ali neću - rekla je Anita.

- Si ti normalna?! Da spomene bajaderu?! Moja majka nema takav rečnik, garantujem ti, potpisujem, nema šanse da te je ona uvredila na osnovu toga...Ja znam da nema šanse - rekao je Luka.

- Ne vidim poentu da ti pričaš sa njom (Aneli). Boli te ku*ac šta će ona da priča...Ja sam znala da me Anđelova majka neće podneti, ali to ništa nije promenilo kod mene - rekla je Anita.

- Ti je nisi vređala, dok ova ovamo (Aneli), jeste - rekao je Vujović.

Autor: Nikola Žugić

