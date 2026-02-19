Anita besna jer nije spojena sa Anđelom?! Umalo napravila haos za stolom, Luka pokušava da je opere: Sve je stiglo, ona... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Milan Milošević, voditelj emisije "Pitanja gledalaca", naredno pitanje pročitao je Aniti Stanojlović.

- Anita, nisi dozvolila Luki da se veže sa Aneli samo zato što tebi nije dodeljen neko, na primer Anđelo, baš si ispala jadnica - glasilo je pitanje.

- Okej, biću jadnica do kraja, ja ne bih pristala ni sa kim da budem vezana, bitnije mi je da budem sa svojim dečkom - rekla je Anita.

- Ja ću pristati samo ako nema dodirivanja sa njom...Ujutru je legla, nije sa mnom pričala. Ta njena ishitrenost i neće da priča sa mnom ujutru, nju je sve stiglo, svađa sa Anđelom i sve ostalo. Naravno da je pogađa i boli, to što dete nije videla dva meseca - rekao je Luka.

- Da li neko misli da bih se ja vezala sa čovekom koji hoće da svedoči da mi se oduzme dete - dobacila je Anita.

- Kako su pristali kada je bilo snimanje filma što je ležao sa mnom i ona sa Anđelom - rekla je Aneli.

- Ja sam i tada pravila problem, nisam ni tada dozvoljavala, odmah sam rekla Luki: "na šta liči da me spajaš sa Anđelom" - rekla je Anita.

- Ona kaže da bi odbila zadatak, tako da ne znam šta bih rekao. Ne mogu da pričam sada šta bi bilo kada bi bilo - rekao je Anđelo.

- Ja nisam ni znala ko su parovi, ja sam odmah skočila kako sam čula njeno ime. Ja nisam znala šta je nastavak pisma - rekla je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić