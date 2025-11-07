Opšti haos! Luks razotkrio flert Aneli i Anđela, nastao karambol za stolom: Sve je bilo tako kako je... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mileni Kačavendi, kako bi dala svoj sud o Majinom hvaljenju Luke Vujovića.

- Svake godine drugi ku*ac i druga veridba, se*em ti se u usta klošarko jedna smećarska. Nema ni prava više nikome da zamera poglede, jer se ona umešala u odnos Sandre i Luke, klela se da su drugari. Kada je dobijala poklone njegove majke, to je bilo normalno, a kada je Baja slao poklone, svi su skakali zaključno sa Mićom - rekla je Kačavenda.

- Imam pravo, ako mi se neko sviđa...On je raskinuo, otišao napolje i onda se vratio - rekla je Aneli.

- Smećarko možeš da sedneš i te tvoje lažne ljubomore batali! Čuj, ona se kao nakačila jer smo u sukobu, ja uporno neću da odgovorim. Ona stara njena seljačka fora kao: "Što me vređaš? Što me napadaš?". Ona dolazi sa Miljanom i Urošem da viri kod hotela, da pada u onu saksiju. Naravno da si ljubomorna, pale ti oči do kolena. Ti si ta koja je sr*la za svog bivšeg muža, a onda Luka kaže kako nije lepo što to Asmin izgovara, a bilo je lepo kada si pričala da si mu gurala di*do u du*e - rekla je Kačavenda.

- Maja voli da oduzima, to je loži, to je legitimno. Što se tiče Aneli, sviđa mi se ovaj stav i treba da ima ovaj stav, ali ne smatram da ima ovaj stav jer veruje Luki, nego jer ne može da ga gleda očima...Maji se ne sviđa nijedan. Ja protiv Maje nemam ništa lično, ali Maja voli nešto što je tuđe, ja sam navikla, oguglala sam na to. Nju boli Janjuš, vidimo kako reaguje na Milenu, tako bi trebala na Maju. Ona ne može očima da gleda Luku, to se tako vidi - rekla je Anita.

- Među njima ne postoji nikakva žar, rade ih ti fanovi, Luka je osetio da mu veći gas ide sa Aneli. Videli smo kada su rastureni kako je on svoj, baca fore, bleji, on kada je sa njom u vezi, on se jedva javi. Ja ne znam da li će da bude klip kako je flertovala sa Anđelom kada je pravila doručak...Ja sedim u pušionici na početku, ona donosi i kaže: "Moram da spremim Luki doručak", ona ne zna da upali šporet, ulazi Anđelo i pali šporet. Ti si cvetala - rekao je Luks.

- Luks ništa ne laže, tako je bilo. Sve je bilo tako kako je Luks rekao, to što je on u svemu tome video flert, to je njegova stvar. Ja samo kažem da je bilo tako kako je Luks rekao, da Aneli, obratila si mi se, rekla si da znaš da upališ šporet i da znaš da spremaš - rekao je Anđelo.

- Normalno da Janjuš kaže otvoreno da se igra, normalno je da koristi da ispita Maju. Ovo što je rekla Maja je istina, to je i meni rekla. Ona je mogla da drugačije odgovori, da pecka i da bude kvarna, kako zna, ovde nije želela. Ko ga je*e kada je davao paštete...Svi smo napu*avali Staniju i njega. Ako neko ne komentariše ovde, meni je to u glavi drugačije. Ti pričaš s nekim ko je toliko vređao tebe i mene, ja verujem da smeta Staniji, bez obzira da ako je to bila ljubav, bez obzira što su raskinuli, normalno bi bilo da smeta - rekla je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić