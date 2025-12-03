Haos u kazinu! Bebica pokušava da se ušlihta Teodori, ona ga oduvala (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!
Nenad Macanović Bebica prišao je Teodori Delić, te su tako započeli razgovor.
- Budi uz mene - rekao je Bebica.
- Ja kada nisam bila uz tebe, ti si bio top, sada kada sam uz tebe, ti si mrtav. Hajde skloni se, mrtav konj si - rekla je Teodora.
- Nisam ti čestitao mesečnicu, treći je...Nisam mrtav, ali sam konj. Znaš koliko te volim - rekao je Bebica.
- Nisam pobesnela, nego me ti ne zanimaš, ne radiš me čoveče, kako ne kapiraš. Ja neću da budem s tobom, šta je tu problem - rekla je Teodora.
- Ništa, sve je okej. Je l' treba da te uhvatim i iznesem odavde - rekao je Bebica.
- Ma je*ala bih ti mamu u pi*ku...Kunem ti se u majku svoju, ne radiš me u ovom trenutku - rekla je Teodora.
Autor: Nikola Žugić