Haos u kazinu! Bebica pokušava da se ušlihta Teodori, ona ga oduvala (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Nenad Macanović Bebica prišao je Teodori Delić, te su tako započeli razgovor.

- Budi uz mene - rekao je Bebica.

- Ja kada nisam bila uz tebe, ti si bio top, sada kada sam uz tebe, ti si mrtav. Hajde skloni se, mrtav konj si - rekla je Teodora.

- Nisam ti čestitao mesečnicu, treći je...Nisam mrtav, ali sam konj. Znaš koliko te volim - rekao je Bebica.

- Nisam pobesnela, nego me ti ne zanimaš, ne radiš me čoveče, kako ne kapiraš. Ja neću da budem s tobom, šta je tu problem - rekla je Teodora.

- Ništa, sve je okej. Je l' treba da te uhvatim i iznesem odavde - rekao je Bebica.

- Ma je*ala bih ti mamu u pi*ku...Kunem ti se u majku svoju, ne radiš me u ovom trenutku - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: Nikola Žugić

