NA TRENUTAK MU SE DOPALA, ALI... Dača uveren da su Filipove simpatije prema Teodori prošle poput BRZOG VOZA, a da se ona u potpunosti SROZALA! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje koje je bilo za Hanu Duvnjak.

- Koliko ti je teško bilo da godinama trpiš Sitin teror i da javno moraš o svemu da govoriš? - glasilo je pitanje.

- Veoma mi je teško. Napolju mi je bilo veoma teško, najiskrenije. Sad mi je lakše jedino jer je Nerio pored mene - kazala je Hana.

Naredno pitanje postavljeno je Dači Virijeviću.

- Nije li ti žao da se igraš sa Bebicom, koji je jedan od retko iskrenih ljudi? - glasilo je pitanje.

- Ja se ne igram sa njim, samo sam govorio da se Teodori dopadao Filip, što se vremenom i dokazalo - kazao je Dača.

- Da li nakon svega misliš da mu se dopada Teodora? - upitala je voditeljka.

- Ne. Možda mu se na trenutak dopala, ali je to prošlo. U utorak se videlo da mu se nikako ne dopada, jer je bilo sve ono sa Majom, fler i ples. Isto tako, Bebica je gledao na dva metra od sebe kako je ona u krevetu sa Filipom u kom su do juče spavali zajedno. Ljudi, to nije prijatno. Isto tako, Filip je pre nego što je bio u krevetu sa Teodorom, flertovao sa Majom, a Teodora je njega i pored toga pustila u krevet - kazao je Dača.

