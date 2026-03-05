AKTUELNO

Zadruga

Haos se nastavlja! Asmin oduvao Daču, misli da je Kačavenda bila uz njega zarad kadra (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au, kakav šok!

Asmin Durdžić počeo je žestoku pljuvačinu po Mileni Kačavendi kod Janjuša, te je tako uleteo Dača Virijević i otpočeo je svađu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam rekao da ne treba niko da me brani, a tek ne lažno, ona je to radila zarad kadra...Ti i Milena Kačavenda ste isti - rekao je Asmin.

- Ja te nisam branio lažno, ali ti mene nisi branio. Mene je Maja udarila zbog tebe, Luka hteo da me gađa zbog tebe - reako je Dača.

- Ne želim da se raspravljam sa detetom - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- To dete ti je odgovaralo kada ti je davalo savete, kada je bilo uz tebe i kada te je branilo. Lažovu jedan - rekao je Virijević.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

