Haos se nastavlja! Asmin oduvao Daču, misli da je Kačavenda bila uz njega zarad kadra (VIDEO)

Au, kakav šok!
Asmin Durdžić počeo je žestoku pljuvačinu po Mileni Kačavendi kod Janjuša, te je tako uleteo Dača Virijević i otpočeo je svađu.
- Ja sam rekao da ne treba niko da me brani, a tek ne lažno, ona je to radila zarad kadra...Ti i Milena Kačavenda ste isti - rekao je Asmin.
- Ja te nisam branio lažno, ali ti mene nisi branio. Mene je Maja udarila zbog tebe, Luka hteo da me gađa zbog tebe - reako je Dača.
- Ne želim da se raspravljam sa detetom - rekao je Asmin.
- To dete ti je odgovaralo kada ti je davalo savete, kada je bilo uz tebe i kada te je branilo. Lažovu jedan - rekao je Virijević.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić