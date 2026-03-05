UVALJUJE GA U PROBLEME: Bebica očitao lekciju Hani jer je zakuvala haos između Bore i Neria, Terza se umešao: NIJE TREBALO DA... (VIDEO)

Napeto u Beloj kući!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević postavio je Bori Santani.

- Zbog čega mrziš Neria i Hanu? - glasilo je pitanje,

- Njega sam gotivio. Hana ga je orkenula protiv mene. Ona je jedno veliko zlo. Čuo sam da mi je ona dobacivala, ne može da laže, ogovarala me je kod Anastasije - rekao je Bora.

- Go*no jedno, kako te nije sramota. Što si ti krenuo na Neria prvi? - upitala je Anastasija.

- Ja nisam želeo da on provocira Hanu, čak i da mu je ona rekla da dođe do našeg kreveta, ko je on da kreće na nju? On je krenuo onda na mene - kazao je Nerio.

- Hana, psovala si me, svašta si mi izgovarala i provocirala si me najstrašnije, to je činjenica - rekao je Bora.

- Ti si prvi nas provocirao - dodala je Hana.

- Prebacio sam kada je Hana krenula da se dere na mene i da me utišava kada sam ja pričao u spavaćoj - rekao je Bora.

- Hana, dobacivala si mu. Bora je popio, rekao je pijan ''sve ste ku*ve koje progovorite sada'', a ti si se jedina tad popalila i skočila. Nemoj sada da se pravdaš, to je činjenica - kazala je Aleksandra.

- Ja sam se posvađala sa Borom kad mi je rekao ''je*em ti ćerku'', a ne kada je rekao da smo sve ku*ve - kazala je Hana.

- Nemoj da lažeš, Nerio i ti ste mu prišli kad je rekao da će vas napasti - rekla je Hana.

- Sukob je nastao kada su je Bora rekao Hani ''je*em ti ćerku'', tada su oni ustali, a Hana je Boru udarila pet puta Boru po glavi, a onda su se sukobili Bora i Nerio. Bora je tu igovorio monstruoznu uvredu na račun njihove ćerke. Boro, ti si lažov. Da je Bora kriv, jeste, ali ti Hana ne smeš dalje da provociraš, to je istina - kazala je Boginja.

- Kad mi je opsovao ćerku, sve je krenulo, Nerio je tada ustao iz kreveta i krenuo je haos - kazala je Hana.

- Za Boru nema opravdanja. Kad psuje, to je užasno. Hana sve ovo što radi, radi sa namernom. Gura ga u probleme. Namerno pravi problem sa Borom, provocira ga. Nerio joj je milion puta rekao da se ne meša, a ona to uporno radi. Ako vidiš da je pijan, pusti ga, nemoj da se mešaš. Uvukla je Neria u problem, ispada da ona uživa u tome - rekao je Bebica.

- Ja ne opravdavam Boru i njegove uvrede, ali Hana, ako znaš kakvu narav ima Bora, onda nemoj da se mešaš - rekao je Terza.

Autor: Pink.rs