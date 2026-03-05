ČOVEK JE VELIK ONOLIKO KOLIKO PRAŠTA: Maja progovorila o odnosu sa majkom, pa se osvrnula na prazninu koju je osećala tokom odrastanja: OTAC ME JE ODGAJAO, NAPRAVIO ME JE DOSTOJANSTVENOM! (VIDEO)

Progovorila o bolnoj temi!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević postavio je Aneli Ahmić.

- Da li je ipak najlepše u Janjuševom zagrljaju? - glasilo je pitanje.

- Kad imam potrebu da ga zagrlim, uradim to. Mi stalno pričaamo o nekim vremenima prošlim.

- Majo, rekla si da svoju porodicu nikada nisi pljuvala, da li si zaboravila šta si Staniji rekla za svoju majku? - glasilo je pitanje.

- Nikada ružnu reč nisi rekla za svoju majku. Ja jesam rasla samo uz oca, mene je otac odgajao, sačuvala sam dostojanstvo, čovek je veliki onoliko koliko oprašta. Ja sam sve oprostila i sada imam dobar odnos sa majkom. Nikada mi ništa sa finansijske strane nije manjkalo, ali ljubavi možda jeste. Međutim, nas dve smo izgladile naš odnos. Moja majka je jedna dama, a otac je me je napravio ovakvom, jakom i dostojanstvenom - rekla je Maja.

- Ja mogu svašta da kažem sad o Maji i njenom ponašanju, ali ne želim. Na Maju sam slab jer je ona devojka koja je odrasla pored oca, samo uz njega, dok su ostale devojčice u školu vodile majke - kazao je Asmin.

- Moj otac je moj heroj, veoma ga volim i on je moje sve. Porodica je sve, ja nikome ne želim da odrasta sa jednim roditeljem, ali ja sam ovakva kakva jesam jer sam imala najboljeg oca na svetu - kazala je Maja.

Autor: S.Z.