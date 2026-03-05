DOPADA MI SE: Cimi priznao simpatije prema Sari, pa dobio HLADAN TUŠ! (VIDEO)

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević postavio je Milanu Zlatanoviću Cimiju.

- Koliko se znate Matora i ti? - glasilo je pitanje.

- Ceo život se znamo, a vremenom ću da kažem i koliko dobro - rekao je Cimi.

Što ne kažeš koliko dobro? - upitao je voditelj.

- Ne osećam sad potrebu - rekao je Cimi.

Naredno pitanje bilo je postavljeno Mikiju Dudiću.

- Ne sviđa mi se devojka u tom smislu. Simpatije s moje strane ne postoje, a mislim ni sa njene - kazao je Miki.

- Naredno pitanje postavljeno je Asminu Drudžiću.

- Poljubi Saru sutra za rođendan, da može da se hvali kako je Stanijin bivši i njen bivši - glasila je konstatacija.

- Ne želim. Ne osećam ništa prema njoj - rekao je Asmin.

Naredno pitanje bilo je postavljeno Dragani Stojančević.

- Da li je moguće da ti fleertuješ sa Filipom pored Toše, dok je Matora pored tebe? - glasilo je pitanje.

- Nisam flertovala. Išla sam samo po pivo, a on je bio tu - kazala je Dragana.

Naredno pitanje postavljeno je Milanu Zlatanoviću Cimiju.

- Da li ti se dopada Sara? - glasilo je pitanje.

- Da, dopada mi se - kazao je Cimi.

- Nije moj tip, nema šanse kod mene - kazala je Sara.

Autor: S.Z.