DOPADA MI SE: Cimi priznao simpatije prema Sari, pa dobio HLADAN TUŠ! (VIDEO)

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević postavio je Milanu Zlatanoviću Cimiju.
- Koliko se znate Matora i ti? - glasilo je pitanje.
- Ceo život se znamo, a vremenom ću da kažem i koliko dobro - rekao je Cimi.
Što ne kažeš koliko dobro? - upitao je voditelj.
- Ne osećam sad potrebu - rekao je Cimi.
Naredno pitanje bilo je postavljeno Mikiju Dudiću.
- Ne sviđa mi se devojka u tom smislu. Simpatije s moje strane ne postoje, a mislim ni sa njene - kazao je Miki.
- Naredno pitanje postavljeno je Asminu Drudžiću.
- Poljubi Saru sutra za rođendan, da može da se hvali kako je Stanijin bivši i njen bivši - glasila je konstatacija.
- Ne želim. Ne osećam ništa prema njoj - rekao je Asmin.
Naredno pitanje bilo je postavljeno Dragani Stojančević.
- Da li je moguće da ti fleertuješ sa Filipom pored Toše, dok je Matora pored tebe? - glasilo je pitanje.
- Nisam flertovala. Išla sam samo po pivo, a on je bio tu - kazala je Dragana.
Naredno pitanje postavljeno je Milanu Zlatanoviću Cimiju.
- Da li ti se dopada Sara? - glasilo je pitanje.
- Da, dopada mi se - kazao je Cimi.
- Nije moj tip, nema šanse kod mene - kazala je Sara.
Autor: S.Z.