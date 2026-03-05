AKTUELNO

Zadruga

Devojke od 30 godina ne znaju jaje da isprže, a njih dvoje... Učesnici menjaju stav o Hani, ona poručila: Živčana sam, nemam prijatelje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sve se promenilo.

Tokom današnje emisije "Pitanja gledalaca" učesici su komentarisali Hanu Duvnjak i Neria Ružanjija.

- Ovde svi brane i imaginarne devojke, a ljute se ako Nerio brani mene, i ljute se na mene što tražim od njega da me brani - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Evo više neću braniti Maju. Ona je meni rekla da pored tolikih žena ja čistim pušionicu - rekao je Asmin.

- Ja to nisam rekla jer ja imam veliki strah od njega, nisam se mešala u njihov sukob - rekla je Hana.

- Nikako da iskomentarišem njih dvoje. Slab sam na Neria i sve vreme sam uz njega, to su ljudi koji imaju po 20 godina, imaju veliku odgovornost, dete od dve godine, ljudi njih ne razumeju. Ovde devojke od 30 godina ne znaju jaje na isprže, ne znaju ništa sem da nabudže silikone i slikaju selfi, ne razumem osobu koja ne razume Neria. Ne daj Bože da se nađu u njegovoj situaciji. Hana je takođe u nezgodnoj situaciji, meri joj se svaki korak, ona jeste zajebana, ali ne mogu da je okrivim u svađi sa Borom. Takođe u porodičnim odnosima, devojci nije lako - naveo je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam ovde ušla jako loše, posle cele torture od njegove majke, ja sam živčanija, nemam prijatelja, da mogu da se poverim i smeta mi kad on ćuti - rekla je Hana.

Autor: R.L.

