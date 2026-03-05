AKTUELNO

Kad ga šamara, onda je tetka, kad mu je rođendan onda nije... Gledaoci osudili Aneli zbog odnosa sa Neriom, Asmin otkrio: Ne sme da ga voli zbog Site! (VIDEO)

Da li je Alibaba u pravu?

Učesnici su komentarisali potencijalno pomirenje Maje i Aneli, a Marinkovićeva je istasla da joj je krivo zbog nekih reči i postupaka.

- Maji je bilo žao, rekla mi je da ona nije htela - rekao je Mića.

- Hteo si da kažeš da se Maji žao i da bi se sad pomirila - rekao je Asmin.

- To izgleda jako ružno, za tuču sam rekla da ne treba da dolazi do takvih stvari i što iznosimo bljuvotine, to je grozno, da se ne ponižavamo najniže i to je blam za nas dve, ali da bih se pomirila ne bih i to je to rekla je Maja.

Nakon toga sledeće pitanje je bilo upućeno Aneli Ahmić.

- Kad treba da ošamariš Neria onda si mu tetka, a kad mu je rođendan onda si u depresiji, onda si u depresiji i nisi mu tetka - bilo je pitanje.

- U redu je, na meni je kako ću reagovati, gledaoci su u pravu - rekla je Aneli.

- Ja sam je očekivao na rođendanu, očekivao sam da će doći, ne bih joj rekao što si ti došla, šta ćeš ovde, svi su bili pozvani, ne znam zašto nije htela da dođe - rekao je Nerio.

- Ne mogu da kažem da ih Aneli mrzi, ali ona ne sme njega da voli od Site, ne znam šta ima Sita u šaci, ali ona ne sme. Moj brat ima dva sina, ja bih njih bio dobar bez obrzira kakav sam sa bratom. Ona ne sme da bude dobra sa njima jer bi time potvrdila njihovu priču za Situ što je istina - rekao je Asmin.

