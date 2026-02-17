Kralju, GOTOV SI! Mića prognozira Luki da će ga Anita UNIŠTITI: Čekaju te ne lisice, nego KAVEZ! (VIDEO)

Da li je u pravu?

Sledeće pitanje u današnjoj "Igri istine" postavio je Dača Virijević.

- Pitanje za Bebicu, pošto su pitali Teodoru i Filipa, ja tebe da pitam, tebi je generalno najteže, ne Luki i Aneli nego tebi, s obzirom da si imao situaciju sa Filipom, kako ti ovo pada - pitao je Dača.

- Sve će da komentarišu, da li će da me pogodi, neće, ja verujem Teodori, normalno da će hvatati poglede, da li se ruke ili noge dodiruju, normalno da mi nije prijatno - rekao je Bebica.

Nakon toga je Bebica tražio Mići da komentariše Luku i njegovo odbijanje zadatka.

- Ti si kralju gotov, ona će tebe proganjati godinama, ja odlično znam kako će to da se završi sve će da se lomi, sve će da puca ako ne bude po njenom. Čekaju ga ne lisice, nego kavezi, mislim da se spasiti neće - rekao je Mića.

- Ja drugačije vidim tu sliku - rekao je Luka.

Autor: R.L.