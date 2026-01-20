AKTUELNO

Zadruga

Kida se da uđe u rijaliti, nije ti prijatelj! Jovana Cvijanović rešila da raskrinka Munjeza, Terza sve sigurniji u njegovu izdaju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li je u pravu?

Tokom današnje "Igre istine" potegla se ponovo tema Terzinog prijateljstva sa Munjezom, ali i priča o Milici Veličković.

- Je l' ti žao za Milicu što si rekao jer je to ipak majka tvog deteta - pitala je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Naravno da mi je žao. Pitanje za tebe da li si čula da me je Munja prodao za informaciju gde će biti rešenje - rekao je Terza.

- Priča se - rekla je Jovana.

- U kakvim si odnosima sa Munjom, a nisi htela da pričaš o tome - rekao je Terza.

- S obzirom da ti je najbolji drug, okej je da ide u crkvu, nije okej da on onako maše i smeje se i nije mi okej što je kasnije otišao u salu. Sumnjam jer smatram da je spreman na sve, meni je napravio problem iz čista mira. Ja sam ga pitala da mu ne odgovaram na poruke, a on mene spominje, spreman je na sve, ne mislim da ti je neki prijatelj. Mislim da se kida da uđe u rijaliti - rekla je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

GUŠIŠ SE, DOPADA TI SE NEKO DRUGI: Sunčica sasula Teodori sve u lice, smatra da Bebica nije za nju! (VIDEO)

Zadruga

VRAĆA SE NA NEKA VREMENA... Terza tužan što se Mina bez njega UNAZAĐUJE! (VIDEO)

Zadruga

Ti još voliš Milicu Kemez! Aneli raskrinkala Boru Santanu, smatra da je odnos isti kao i njen sa Alibabom! (VIDEO)

Pinkove Zvezde

Ti si anđelčić, takve ne prolaze! Rebeka Iva Martinčević dobila kritike, baraž joj je jedina šansa!

Zadruga

BIĆE DOBAR, SVIĐA MU SE TEODORA! Anita ubeđena da će Đukić početi da se dokazuje Delićevoj! (VIDEO)

Zadruga

SVAKI PUT SE NALJUTIŠ KAD SE ONA POMIRI SA LUKOM! Teodora raznela Ivana Marinkovića na komade, tvrdi da je zaljubljen do ušiju u Aneli! (VIDEO)