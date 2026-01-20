Kida se da uđe u rijaliti, nije ti prijatelj! Jovana Cvijanović rešila da raskrinka Munjeza, Terza sve sigurniji u njegovu izdaju! (VIDEO)

Da li je u pravu?

Tokom današnje "Igre istine" potegla se ponovo tema Terzinog prijateljstva sa Munjezom, ali i priča o Milici Veličković.

- Je l' ti žao za Milicu što si rekao jer je to ipak majka tvog deteta - pitala je Jovana.

- Naravno da mi je žao. Pitanje za tebe da li si čula da me je Munja prodao za informaciju gde će biti rešenje - rekao je Terza.

- Priča se - rekla je Jovana.

- U kakvim si odnosima sa Munjom, a nisi htela da pričaš o tome - rekao je Terza.

- S obzirom da ti je najbolji drug, okej je da ide u crkvu, nije okej da on onako maše i smeje se i nije mi okej što je kasnije otišao u salu. Sumnjam jer smatram da je spreman na sve, meni je napravio problem iz čista mira. Ja sam ga pitala da mu ne odgovaram na poruke, a on mene spominje, spreman je na sve, ne mislim da ti je neki prijatelj. Mislim da se kida da uđe u rijaliti - rekla je Jovana.

Autor: R.L.