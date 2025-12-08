VRAĆA SE NA NEKA VREMENA... Terza tužan što se Mina bez njega UNAZAĐUJE! (VIDEO)

Da li je u pravu?
Danilo Dača Virijević i Bora Terzić Terza komentarisali su ovoga jutra novu ljubavnu vezu u kući - Minu Vrbaški i Viktora Gagića.
- Meni sad krivo što će da je vraćaju na neka vremena - rekao je Terza.
- Nemoj da se mešaš - savetovao ga je Dača.
- Ma neću ja da joj se obraćam, neću da dajem na značaju nikome - konstatovao je Terza.
- Ovaj mali se nešto usk*rčio, mislim se sedi dole mali, on Minu nije spomenuo za tri meseca. Meni je krivo jer vidim šta radi - rekao je Dača.
Autor: R.L.