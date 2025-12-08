AKTUELNO

Zadruga

VRAĆA SE NA NEKA VREMENA... Terza tužan što se Mina bez njega UNAZAĐUJE! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li je u pravu?

Danilo Dača Virijević i Bora Terzić Terza komentarisali su ovoga jutra novu ljubavnu vezu u kući - Minu Vrbaški i Viktora Gagića.

- Meni sad krivo što će da je vraćaju na neka vremena - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemoj da se mešaš - savetovao ga je Dača.

- Ma neću ja da joj se obraćam, neću da dajem na značaju nikome - konstatovao je Terza.

- Ovaj mali se nešto usk*rčio, mislim se sedi dole mali, on Minu nije spomenuo za tri meseca. Meni je krivo jer vidim šta radi - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

BIĆE DOBAR, SVIĐA MU SE TEODORA! Anita ubeđena da će Đukić početi da se dokazuje Delićevoj! (VIDEO)

Zadruga

On neće biti srećan dok se ne izmiri sa porodicom! Luka posavetovao Hanu, ona odmah počela da se pravda! (VIDEO)

Zadruga

GUŠIŠ SE, DOPADA TI SE NEKO DRUGI: Sunčica sasula Teodori sve u lice, smatra da Bebica nije za nju! (VIDEO)

Domaći

Stavio tačku na spekulacije: Karić objavio spisak tri imena koja su zaslužna što su prepiske njega i Sofije izašle u javnost! (VIDEO)

Zadruga

Mina na ivici suza, Terza NEĆE DA SE PROMENI! Raskid na pomolu?! (VIDEO)

Farma

'AKO SAM NEBITNA, ŠTO SAM UŠLA U ELITU?' Bojana Barbi ubeđena da su ostali učesnici LJUBOMORNI na nju (VIDEO)