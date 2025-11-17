AKTUELNO

Mina na ivici suza, Terza NEĆE DA SE PROMENI! Raskid na pomolu?! (VIDEO)

Da li će opstati?

Mina Vrbšaki i Bora Terzić Terza seli su u radio da razgovaraju da li mogu da ostanu zajedno ili da raskidaju.

Mina je njumu uporno ponavaljala da joj to što konzumira alkohol utorkom njihov najveći problem.

- Ja se nisam ohladio, ti si mi najbitnija, zaljubio sam se u tebe, ti si mi nešto najlepše ovde, ti mene razumeš, mene oni ne zanimaju... Ja te gledam kao malo vode na dlanu, svaka devojka bi poželela da ja gledam tebe, ni jednoj devojci ne dobacujem, ne uradram po d*petu, ali ti meni da uskraćuješ ono što držim žurku, ja ne pravim problem, samo mi ti napraviš problem, ti ne znaš sa mnom, samo treba da me pustiš taj utorak. Praviš me alkoholičarom - rekao je Bora.

- Ovde ne može niko da te napravi nečim što nisi - rekla je Mina.

- Ja ne mogu da budem kao biljka ovde, ja sam pozitivan momak, ustajem, hiperaktivan sam, imam ludačku energiju, nisam tužan. Misliš da je meni bajno, znaš koliko razmišljam o njoj - istakao je Terza.

- Više provodiš vremena sa prijateljima nego sa dečkom, ja gledam gde si, poljubim, zagrlim, odem - besneo je Terza.

- Ja sebi ne bi dozvolila da psujem, a za tebe ne garantujem - rekla je Mina.

- Molim? Ti šta si radila ovde - pitao je on.

- Mene niko ne može da uporedi kakva sam bila, kakva sam sad - bila je besna Vrbaški.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

