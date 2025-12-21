Ti si anđelčić, takve ne prolaze! Rebeka Iva Martinčević dobila kritike, baraž joj je jedina šansa!

Da li je Jelena u pravu?!

Rebeka Iva Martinčević sledeća se predstavila na velikoj sceni "Pinkovih zvezda" i to sa pesmom "Pjevat ćemo šta nam srce zna" Amire Medunjanin. Njena mentorka je Viki Miljković.

Za svoje drugo predstavljanje ona je odabrala pesmu "Behute" koju u originalu izvodi Senidah. Ona je dobila samo jedno "Da" od Desingerice.

- Mislim da nije za četiri ne, nije mi bilo mega, ali nije bilo ni toliko loše da ne dobije nijedan glas, okej je bilo, ne mogu da kažem da mi je držala pažnju, dosadnjikavo, ja sam joj dao više kao podršku da ode u baraž - rekao je Desingerica.

- Rebeka, da te pitam, je l' radiš u nekom kulturno-umetničkom društvo, vidi se, to je super za tu vrstu muzike, za šoubiz je polu amaterski, bila si previše mlaka, neubedljiva, neosporno je da si muzikalna, lepa, potrudila si se sa kostimom i sa izborom pesama, bravo za hrabrost, ali sa ovakvim načinom nastupa i pevanja nećeš napraviti ništa, moj savet ti je da pevaš drugu pesmu, da zategneš, da se malo opustiš, da zaboraviš na folklor, i da zamisliš sebe kao zvezdu, mnogo si anđelčić, takve kao ti ne prolaze - rekla je Jelena.

- Znaš li onu pesmu Tanko, Tanko Tankosava. Vidi dušo, prva pesma, mislim da je problem mentora koji nije sagledao tvoj način izgovora teksta, matrica te je samlela, nisi je mogla otpevati. Možda bi malo i legla na ritam, bolje bi bilo smem se kladiti. Druga pesma, behute moj, gde ćete da pevate Senidu ni ona se ne sastavlja, to su pesme koje nisu za takmičenje - rekao je Bosanac.

- Oni su te toliko izrešetali, ja ću samo da ti kažem da ti želim sreću u baražu - rekla je Zorica.

Autor: R.L.