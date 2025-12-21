AKTUELNO

Pinkove Zvezde

Ti si anđelčić, takve ne prolaze! Rebeka Iva Martinčević dobila kritike, baraž joj je jedina šansa!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li je Jelena u pravu?!

Rebeka Iva Martinčević sledeća se predstavila na velikoj sceni "Pinkovih zvezda" i to sa pesmom "Pjevat ćemo šta nam srce zna" Amire Medunjanin. Njena mentorka je Viki Miljković.

Foto: TV Pink Printscreen

Za svoje drugo predstavljanje ona je odabrala pesmu "Behute" koju u originalu izvodi Senidah. Ona je dobila samo jedno "Da" od Desingerice.

- Mislim da nije za četiri ne, nije mi bilo mega, ali nije bilo ni toliko loše da ne dobije nijedan glas, okej je bilo, ne mogu da kažem da mi je držala pažnju, dosadnjikavo, ja sam joj dao više kao podršku da ode u baraž - rekao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rebeka, da te pitam, je l' radiš u nekom kulturno-umetničkom društvo, vidi se, to je super za tu vrstu muzike, za šoubiz je polu amaterski, bila si previše mlaka, neubedljiva, neosporno je da si muzikalna, lepa, potrudila si se sa kostimom i sa izborom pesama, bravo za hrabrost, ali sa ovakvim načinom nastupa i pevanja nećeš napraviti ništa, moj savet ti je da pevaš drugu pesmu, da zategneš, da se malo opustiš, da zaboraviš na folklor, i da zamisliš sebe kao zvezdu, mnogo si anđelčić, takve kao ti ne prolaze - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Znaš li onu pesmu Tanko, Tanko Tankosava. Vidi dušo, prva pesma, mislim da je problem mentora koji nije sagledao tvoj način izgovora teksta, matrica te je samlela, nisi je mogla otpevati. Možda bi malo i legla na ritam, bolje bi bilo smem se kladiti. Druga pesma, behute moj, gde ćete da pevate Senidu ni ona se ne sastavlja, to su pesme koje nisu za takmičenje - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Oni su te toliko izrešetali, ja ću samo da ti kažem da ti želim sreću u baražu - rekla je Zorica.

Autor: R.L.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ti još voliš Milicu Kemez! Aneli raskrinkala Boru Santanu, smatra da je odnos isti kao i njen sa Alibabom! (VIDEO)

Zadruga

Sve mi miriše da imaš emocije prema meni! Janjuš podgrejao glasine, nakon što mu je Aneli uputila nežne reči, on joj dao NOVU NADU ZA POMIRENJE?! (VID

Zadruga

On neće biti srećan dok se ne izmiri sa porodicom! Luka posavetovao Hanu, ona odmah počela da se pravda! (VIDEO)

Zadruga

GUŠIŠ SE, DOPADA TI SE NEKO DRUGI: Sunčica sasula Teodori sve u lice, smatra da Bebica nije za nju! (VIDEO)

Zadruga

SVAKI PUT SE NALJUTIŠ KAD SE ONA POMIRI SA LUKOM! Teodora raznela Ivana Marinkovića na komade, tvrdi da je zaljubljen do ušiju u Aneli! (VIDEO)

Zadruga

VRAĆA SE NA NEKA VREMENA... Terza tužan što se Mina bez njega UNAZAĐUJE! (VIDEO)