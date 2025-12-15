Sve mi miriše da imaš emocije prema meni! Janjuš podgrejao glasine, nakon što mu je Aneli uputila nežne reči, on joj dao NOVU NADU ZA POMIRENJE?! (VIDEO)

Da li je u pravu?

Danas učesnici "Elite 9" glasaju ko se najviše igra sa emocijama drugih, a sledeći je reč dobio Marko Janjušević Janjuš.

- Prva osoba koju bih naveo na ovoj anketi je Milan, koji se igra sa osećanjima Sunčice. Što se tiče Aneli, ona sedi pored mene, za kog kažeš da si nekad volela, ako si nekad volela voliš uvek, da li se ti pitaš da li se igraš sa mojim emocijama. Kad bi imao partnerku ovde, ne bih nikad pred tobom se grlio ili bio intiman, otišao bih negde sa strane - rekao je Janjuš.

- Šta misliš da je moja prava emocija - pitala je Aneli.

- Sve mi miriše na to da su tebi emocije i dalje kod mene, to nije ništa strašno, meni to tako nešto sve izgleda, kroz mene i Milenu, kad nas komentarišeš, nisi pokazala ni prema Luki ni prema Asminu - rekao je Jasmin.

Autor: R.L.