Nema oprosta za Santanu! Boru masovno osuđuju zbog psovanja Hanine i Neriove ćerke: To nije kajanje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tokom "Pitanja gledalaca" Bora Santana se izvinio Hani i Neriju što im je psovao dete, a učesnici nisu želeli da prihvate njegovo izvinjenje, kao ni Hana.

- Nerio nikad nije ustao da nekom psuje mrtve, kao ni ja, a njemu jesu - rekla je Jovana advokatica.

- Ja Boru poznajem godinama, i znao sam da mu fali samo jedna kapisla da eksplodira, sve počinje sa Anastasijom jer on ne može bez nje, ako se ja izvinjava pa svaki put ponovo psuje isto, to nije kajanje - rekao je Sale Luks.

- Psuje celu stranu stola, ma hajde - rekla je Matora.

Autor: R.L.

