ZAKUNI SE U MRTVU MAJKU! Anastasija ponovo preti Bori, hoće da ga gađa tortom! (VIDEO)

Haos ne prestaje.

Nakon emisije "Pitanja gledalaca" došlo je do nove svađe i pretnji između Anastasije Brčić i Bore Santane.

- Još jednom mi reci d*oljo! Zakuni se u mrtvu majku da me više nećeš vređati, da me nećeš dirati - vikala je Anastasija dok mu je držala parče torte iznad glave.

- Kunem se, da ni ti mene ne diraš - rekao je on.

- Da me više ne diraš, ne čuješ, ne vidiš, sa ovim ću te po glavi - urlala je ona.

- Kunem se u majku - rekao je Bora.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.