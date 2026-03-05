ZAKUNI SE U MRTVU MAJKU! Anastasija ponovo preti Bori, hoće da ga gađa tortom! (VIDEO)

Haos ne prestaje.
Nakon emisije "Pitanja gledalaca" došlo je do nove svađe i pretnji između Anastasije Brčić i Bore Santane.
- Još jednom mi reci d*oljo! Zakuni se u mrtvu majku da me više nećeš vređati, da me nećeš dirati - vikala je Anastasija dok mu je držala parče torte iznad glave.
- Kunem se, da ni ti mene ne diraš - rekao je on.
- Da me više ne diraš, ne čuješ, ne vidiš, sa ovim ću te po glavi - urlala je ona.
- Kunem se u majku - rekao je Bora.
