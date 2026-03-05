Niko ne vidi šta on radi: Luka otkrio da li bi išao sa Aneli u hotel, kao što su Đukić i Teodora, pa udario na Anđela: Rekao je da sam bio ucenjen, ne, on je jedini bio ucenjen od strane svoje majke (VIDEO)

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima "Elite" prvi video snimak na kom su imali priliku da vide kako Luka Vujović priča Aniti Stanojlović, svojoj devojci, da bi on i Aneli Ahmić sigurno išli u hotel da su bili povezani "sudbinskim lisicama".

- Ja mislim da je to bilo kada su oni otišli, ja sam rekao da bih išao, našalio sam se. Da sam prihvatio zadatak, onda bih prihvatio da idem u hotel...Za dva sata vožnje, ona bi izmislila da sam četiri sata je molio da se pomirimo, da sam je muvao i ostalo - rekao je Luka.

- Pričali smo o hotelu, to je bilo kod tebe na nominacijama, Filip i Teodora su trebali sutradan da idu u hotel, pričali smo o tome da Teodora i Filip ne bi otišli u hotel da su Aneli i Luka prihvatili zadatak - rekla je Anita.

- Nemam potrebu da govorim o tome, ali kada god spomenem, ovde se ne vidi kako Aneli mene navodi na negativnim anketama, na pet poslednjih, a kada Luka spomene ime Aneli, onda skoče na mene. Anđelo nije nikada Anitu komentarisao, od kada sam ušao u vezu sa njom, on samo Anitu spominje - rekao je Vujović.

- Ja Anitu nisam spomenuo, ali me Luka provlači. Ovde kaže Luka ono što bi odradio stvarno, a to je da bi hteo da ide u hotel, kao i za lisice, on bi se povezao. Svakome je jasno ko je iole gledao Anitu, ona je pop*zdela. Ona mu kaže da nije voleo Aneli, on kaže da je voleo Aneli, a onda na kraju on popusti i ide onako kako on kaže. Milijardu posto, mogu da potpišem, Luka bi išao u hotel - rekao je Anđelo.

- Anđelo je sada rekao da sam bio ucenjen, ne, on je jedini bio ucenjen od strane svoje majke da bira između Anite i nje. Nisam kriv što njemu nije stalo da smiri novu situaciju, pa je odjednom upoznao, kako kaže, Anitu. Ne znam kako on tada, on koji poznaje Anitu, nije uspeo da je smiri, kao što sam ja - rekao je Vujović.

- Luku niko ne može da uceni, da je hteo, on bi otišao, pa makar ja histerisala - rekla je Anita.

