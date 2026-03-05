Luka i Aneli i dalje petljaju?! Bebica ubeđen da se žar nije ugasio, misli da se nešto između njih dvoje dešava (VIDEO)

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Gledanje snimaka", dala je reč Mileni Kačavendi kako bi prokomentarisala odnos Luke Vujovića i Anite Stanojlović.

- Sa Anitine strane jeste bila ucena, ali mislim da je on budala, u smislu da se prilagođavao, to smo videli u odnosu sa Aneli. Da je hteo, otišao bi. On je svakoj ženi popuštao na bilo koji način, da joj udovoljim, ja mislim da je trebao da ide...Šta je smešno Anđele - urlala je Kačavenda.

- Opet pretiš Milena - rekao je Anđelo.

- Naravno da je bio ucenjen. Uvek će biti nešto kada je ucena, on će sebe da pravda kroz šalu. Trebao je da popriča sa Aneli, sve je ostalo u vazduhu, svako provlačenje nje u bilo kom klipu je da je ostalo između njih nešto što nije rešeno - rekla je Jakšićka.

- Vraćamo se na ono da je Anita ucenila i isterala to, ovde je rekao da bi išao, pa kada je Anita počela da pravi haos. Poenta je što Anita nema poverenja u Luku, ja sam i dalje tog stava da Luka nije prešao preko Aneli. Ovde se priča da se i dalje nešto dešava između Luke i Aneli. Ovo nije bila Lukina odluka da ne radi zadatak, Lukina odluka je da radi zadatak da proveri samog sebe. Anita, ne da nema poverenja u Luku, Maja nije velika razlika - rekao je Bebica.

- Anita je rekla da je onaj test za trudnoću koji je poslala Anđelu, da može i gore da mu se desi. Štoo se tiče ove pesme danas - rekao je Terza.

Autor: Nikola Žugić