Luka i Aneli i dalje petljaju?! Bebica ubeđen da se žar nije ugasio, misli da se nešto između njih dvoje dešava (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Gledanje snimaka", dala je reč Mileni Kačavendi kako bi prokomentarisala odnos Luke Vujovića i Anite Stanojlović.

- Sa Anitine strane jeste bila ucena, ali mislim da je on budala, u smislu da se prilagođavao, to smo videli u odnosu sa Aneli. Da je hteo, otišao bi. On je svakoj ženi popuštao na bilo koji način, da joj udovoljim, ja mislim da je trebao da ide...Šta je smešno Anđele - urlala je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Opet pretiš Milena - rekao je Anđelo.

- Naravno da je bio ucenjen. Uvek će biti nešto kada je ucena, on će sebe da pravda kroz šalu. Trebao je da popriča sa Aneli, sve je ostalo u vazduhu, svako provlačenje nje u bilo kom klipu je da je ostalo između njih nešto što nije rešeno - rekla je Jakšićka.

- Vraćamo se na ono da je Anita ucenila i isterala to, ovde je rekao da bi išao, pa kada je Anita počela da pravi haos. Poenta je što Anita nema poverenja u Luku, ja sam i dalje tog stava da Luka nije prešao preko Aneli. Ovde se priča da se i dalje nešto dešava između Luke i Aneli. Ovo nije bila Lukina odluka da ne radi zadatak, Lukina odluka je da radi zadatak da proveri samog sebe. Anita, ne da nema poverenja u Luku, Maja nije velika razlika - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anita je rekla da je onaj test za trudnoću koji je poslala Anđelu, da može i gore da mu se desi. Štoo se tiče ove pesme danas - rekao je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

