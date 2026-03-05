Ne zna se ko pije, a ko plaća! Janjuš i Kačavenda u borbi oko emocija, ona se popela na sto i zaurlala na njega i Anđela: Šta je care, šta je problem?! (VIDEO)

Haos na sve strane!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su imali priliku da vide kako Milena Kačavenda govori Ivanu Marinkoviću da je Janjuš zaljubljen u nju.

- Ne znam kako da prokomentarišem ovo, nema veze ovo s Mikijem. Njeno ponašanje ovde i pre Mikija kada se prevrtala i okretala, nema veze s životom. Nisam zaljubljen u tebe i ne intresuješ me, nemam nikakvu emociju prema tebi zlato...Ona bi volela da kažem da imam emociju, nemam emociju, ona mi je bila draga, poštovao sam je, bila mi je drugačija od svih žena. Pusti mene, ja padam ovde devet godina, posvađala se sa celom kućom i niko joj nije u pravu, misli da je samo ona u pravu - rekao je Janjuš.

- Posvađali smo se od Vanjinog du*eta kada smo bili u hotelu - rekla je Kačavenda.

- Ona kada komentariše sve, meni se diže pritisak...Ja kada se grlim sa nekom devojkom, ona mi se umusi tu - rekao je Janjuš.

- On je urgentno za hospitalizaciju. Ovaj lažov od 2,20m, to je bio dan kada su bili ljubavni parovi, tada je dobacivao. On je alergičan kada ja ustanem, na moj smeh, on je ustao i odgovorio: "zadnjih mesec dana ne mogu očima da ga gledam", zadnjih mesec dana su gde ja ne pijem i ne treniram. U pušionici mi kaže: "ženo, ti si povezivana sa muškarcima", a ja u ljubavnom klipu sa Asminom mu rendam pete. On potencira da sam ja zaljubljena u njega, kao da ja ne mogu bez njega. Sukob počinje od noći kada je Uroš otišao i rekao u hotelu Vanji: "ona ima rascvetano du*e", njegova priča je bila: "šta ja imam s njenim du*etom" - rekla je Kačavenda.

- Moram da se umešam, ona ne može da ukapira da ne brstim samo ja, nego svi kada ustane i da priča - rekao je Janjuš.

- To su takve pi*kice, da on i Anđelo, očima ne mogu da se gledaju, oni tamo sede i ogovaraju - rekla je Kačavenda.

- Smiri se ženo draga - rekao je Janjuš.

- Juče se raspravlja sa mnom, gleda mi u si*e, dok si se sa mnom družio, nisam bila baba, sada ti sve smeta. Ja mu kažem da ga zovu na kapiju, on viče: "dobro ljubavi". Kaže da se kladio sa Darkom da može sa mnom da se druži kada može, ja kažem: "hajde" - rekla je Milena.

- Ovako kada pričaju stvarno izgleda kao da postoje završene emocije. Stvarno joj dobacuje sve vreme, ima reakcije, mene uopšte to ne nervira, meni je to simpatično. Stvarno mi priča sve vreme da ga nervira i iritira, što nije bilo tako na početku, što može da joj da za pravo da pomisli da je nešto bilo. Da, meni je super sa Janjušem - rekla je Vanja.

- On potencira svaki dan, kada govoriš da te boli ku*ac, da je skinuo mene s grbače, šta mi dobacuješ svaki dan na različite načine - rekla je Kačavenda.

- Ne smatram za sebe da sam inat, pokazaće vreme, ali mislim da nisam - dodala je Vanja.

- Jedino što mu ostaje jeste da baulja sa ženama, ne znam šta ga bole moji treninzi?! Sada kada ne pijem, ja se oblačim kao prostitutka. Šta tebe boli ku*ac kako ja idem, šta gledaš u mom pravcu?! Kako si gledao šta sam obukla, šta zijaš?! - rekla je Kačavenda.

- Ona potencira, stalno priča o tome. Ne znam kako ljudi ne kapiraju da ne mora da bude ljubavni odnos da neko nekog iritira, zašto mora da bude zaljubljen ako njemu nešto smeta?! Ona njemu prebacuje i nabacuje i govori mu šta ti smeta. Hoće da mu kaže da se promenila zbog njega, da bi on ostao u tome - rekao je Anđelo.

- Vidi moja dva anđela, ti si bio ljubomoran na krakatog. Ovi jedni drugima pu*e kur*eve. Neću da siđem sa stola, ne intresuje me - popela se Kačavenda na sto.

- Prošetaj, kažeš da si bila manekenka - rekao je Anđelo.

- Šta je care, šta je tvoj problem?! Da li ono da bolje skidaš haljine nego da ih oblačiš?! O tome pričaj debilko. Niko od njih nije imun, nek objasne zašto, čemu provociranje?! - urlala je Kačavenda.

- Šta si ti radila jutros?! - rekao je Anđelo.

- Kao i on na mene, apsolutno isto, s tim što ja njega ne mogu očima da gledam, ali on zna šta radi. Kada sam ja imala raspravu sa Janjušem, on je ležao u krevetu, on leži i kao smeška se. Kada god se bude smeškao, dobiće sat vremena vređanja - rekla je Kačavenda.

Autor: Nikola Žugić