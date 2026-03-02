AKTUELNO

Zadruga

Ne zna se ko pije, a ko plaća: Puče prijateljstvo Boginje i advokatice, Jakšićka likuje na sav glas! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Tresu se zidovi Elite!

U toku je ''Podela budžeta'' Lepog Miće, a on je naredni budžet dao Aleksandri Jakšić.

- Aleksandra, mali budžet - rekao je Mića.

- Eto, a nju si prao i branio je od mene sve vreme. Hteo si da opereš njena nedela i Mikija Dudića - rekla je advokatica.

- Sedi dole bre prevarantu jedan, ti si žena bolesna - rekla je Jakšićka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Večeras ću zajedno s Boginjom da pričam zbog čega Mića pere Aleksandru - rekla je advokatica.

- Boginja, ona tebe sada meša u probleme bez ikakve potrebe - rekla je Jakšićka.

- Jovana, prestani da me uzimaš u usta kad se svađaš s ljudima - rekla je Boginja.

- Ti si najveća p*zda, zbog ovoga ću govoriti šta si sve radila - rekla je advokatica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta sam radila? - upitala je Boginja.

- Sve ću da pričam za Anđela i Luku - rekla je advokatica.

- Pun mi te k*rac da me više ubacuješ u priču, to moraš da znaš - rekla je Boginja.

- Evo slike i prilike - rekla je Jakšićka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: N.Panić

