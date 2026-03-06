AKTUELNO

Hit! Vanju blam da komentariše Kačavendu i Janjuša, on joj se pravda (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Morao da se opravda!

Marko Janjušević Janjuš stajao je ispred kuće sa Vanjom Živić, te su tako počeli da komentarišu Milenu Kačavendu.

- Mene je stvarno blam ovo da komentarišem - rekla je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

- I mene je...Šta ja da radim?! Ma kakve veze ima što smo bili bliski, mani me bre ženo, nemoj da mi praviš klipove...Jao, kako si kvarna - rekao je Janjuš.

- Opet si mi rekao da sam kvarna?! Ružno je to da kažeš za ženu - smejala se Vanja.

- E, možeš li me pustiti - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma ko te drži. Ja sam inat - rekla je Vanja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Pink.rs

