Da sam hteo nešto, flertovao bih sa Majom kad sam raskidao sa Aneli! Luka ne može da se opasulji od scena koje mu je priredila Anita! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne može da se opravda.

Luka Vujović razgovorao je jutros sa Sofijom Janićijević o svojim problemima koje ima u vezi sa Anitom Stanojlović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da sam hteo nešto, uvek kad sam raskidao sa Aneli, flertovao bih sa Majom, ne bih izdvajao Anitu - rekao je Luka.

- Znaš kako je izgledala juče, ja sam sebe videla u toj situaciji, on je mene ostavio, ostala sam sama - požalila se Sofija.

- Ti bi se isto nasmejala da Milan nešto kaže. Nije Maja ništa vređala, Anita je komentarisala da je ona ne voli - naveo je Luka.

- Maja je odradila situaciju, ja nju gotivim ali govorim s ženske strane - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- I ti bi se nasmejala, to je prirodna reakcija. Nisam kriv, i to je to. Nije ona meni rekla da joj se sviđam, bila je bezazlena situacija, sedela je i Anita sa nama, podj*bavamo se, smejemo se na desetu temu - rekao je Luka.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

