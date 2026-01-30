Da sam hteo nešto, flertovao bih sa Majom kad sam raskidao sa Aneli! Luka ne može da se opasulji od scena koje mu je priredila Anita! (VIDEO)

Ne može da se opravda.
Luka Vujović razgovorao je jutros sa Sofijom Janićijević o svojim problemima koje ima u vezi sa Anitom Stanojlović.
- Da sam hteo nešto, uvek kad sam raskidao sa Aneli, flertovao bih sa Majom, ne bih izdvajao Anitu - rekao je Luka.
- Znaš kako je izgledala juče, ja sam sebe videla u toj situaciji, on je mene ostavio, ostala sam sama - požalila se Sofija.
- Ti bi se isto nasmejala da Milan nešto kaže. Nije Maja ništa vređala, Anita je komentarisala da je ona ne voli - naveo je Luka.
- Maja je odradila situaciju, ja nju gotivim ali govorim s ženske strane - rekla je Sofija.
- I ti bi se nasmejala, to je prirodna reakcija. Nisam kriv, i to je to. Nije ona meni rekla da joj se sviđam, bila je bezazlena situacija, sedela je i Anita sa nama, podj*bavamo se, smejemo se na desetu temu - rekao je Luka.
Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.
Autor: R.L.