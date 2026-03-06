Haos ne prestaje! Uroš totalno podivljao, ne može da veruje šta Anita dopušta (VIDEO)

Karambol na sve strane!

Uroš Stanić nastavio je da peni u pušionici, te mu je tako prišla Anita Stanojlović.

- Ti mu govoriš te stvari, ja nju nisam uvredio. Anita, dozvoljavaš mu neke stvari, nisam ništa rekao, rekao sam da može da ima problem, za se*s joj govorim - kukao je Stanić.

- Uroše, slušaj me, o ovome smo pričali na zidiću, rekla sam da to nije istina - rekla je Anita.

- Ja sam joj pomagao, kao što je ona pomagala meni, nisam je ni za šta izdao, nikada neću ništa kazati, ona to zna - plakao je Uroš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić