AKTUELNO

Zadruga

Haos ne prestaje! Uroš totalno podivljao, ne može da veruje šta Anita dopušta (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Karambol na sve strane!

Uroš Stanić nastavio je da peni u pušionici, te mu je tako prišla Anita Stanojlović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti mu govoriš te stvari, ja nju nisam uvredio. Anita, dozvoljavaš mu neke stvari, nisam ništa rekao, rekao sam da može da ima problem, za se*s joj govorim - kukao je Stanić.

- Uroše, slušaj me, o ovome smo pričali na zidiću, rekla sam da to nije istina - rekla je Anita.

- Ja sam joj pomagao, kao što je ona pomagala meni, nisam je ni za šta izdao, nikada neću ništa kazati, ona to zna - plakao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

Obezbeđenje preplavilo rehabilitaciju! Stanić krenuo sa sprovođenjem PAKLENOG PLANA, napravio Bori haos (VIDEO)

Zadruga

PUŠIONICA SE ZATRESLA KAO NIKAD! Sandra iz petnih žila ZAURLALA na Daču, on ne prestaje da se raspravlja sa Kačavendom (VIDEO)

Domaći

Evo ti banana, smiri se, majmunčino: Murat rešio da ne ćuti Bori, bukti rat, obezbeđenje u pripravnosti (VIDEO)

Domaći

Obezbeđenje uletelo u kuću! Nikad žešći rusvaj Luke i Aneli, on rešio da ne ćuti: Tražila si dr*gu u Turskoj, sp*rmušo (VIDEO)

Domaći

TVOJ NIVO JE TABLETA ZA DAN POSLE I SLAĐA BLINDA: Uroš doveo Munjeza do tačke pucanja, on počeo da URLIČE na Stefani, Grujićeva doživela pomračenje i

Domaći

TOTALNO RASKRINKAVANJE! Matora otkrila da više nikome NE MOŽE da veruje, pa progovorila o Anđelovim prijateljstvima: Što se ne druži sa likom s kojim