Očitao joj lekciju: Milena pala u očaj zbog sukoba sa Alibabom, Dača nikad brutalniji prema njoj! (VIDEO)

Nije bio blag prema njoj!

Danilo Dača Virijević pokušavao je da ubedi Milenu Kačavendu da se ne nervira zbog sukoba sa Asminom Durdžićem i da je ne pogađaju stvari koje on iznosi.

- Ja dok sam mu bio drug pričao sam mu za njegovo dobro, a on me nije poslušao, a nije ni porodicu. Ja kad sam nemoćan stvaran iluzije u glavi i želim sebe da pravdam. Ja mislim da ti treba da okreneš sve na sprdnju. Ovo nije ozbiljna situacija ako sa nekim provodiš šest meseci, porodica šalje pozdrave, a oni 24 časa imajus ve na dlaku šta se dešava. Neka izmisle za mene šta hoće, rekli su dečka napolju da imam, pa ajde neka dođe. Šta tebe boli k*rac? On je meni rekao kad smo se posvađali da sam ga pitao da mu p*šim k*rac, a za to ne mogu da se nerviram - govorio je Dača.

- Poenta je da ja imam decu, sinove... Moja deca su pametna, ali on kome sam ja rekla da neću da pominjem i da vređam dete, sve dok on nije rekao da mogu da vređam kad i ona vređa. On kaže da će meni sve po spisku, a ko je na spisku? Moja familija - rekla je Milena.

- Meni su Luka, Anita i Aneli govorili najveće gadosti, ovo što mi Asmin govori me ne pogađa. Evo to "p*deru" me u srž srca pogodilo, ma ne interesuje me. Igraj pametno i neka ljudi pokazuju svoja prava lica. Ja najviše mrzim kad se neprijatelji udružuju, pa je mrža veća od uvreda koje su rekli - nastavio je Dača.

Autor: A. Nikolić