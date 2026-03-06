AKTUELNO

Očitao joj lekciju: Milena pala u očaj zbog sukoba sa Alibabom, Dača nikad brutalniji prema njoj! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, E-Stock/Rajko Ristić ||

Nije bio blag prema njoj!

Danilo Dača Virijević pokušavao je da ubedi Milenu Kačavendu da se ne nervira zbog sukoba sa Asminom Durdžićem i da je ne pogađaju stvari koje on iznosi.

- Ja dok sam mu bio drug pričao sam mu za njegovo dobro, a on me nije poslušao, a nije ni porodicu. Ja kad sam nemoćan stvaran iluzije u glavi i želim sebe da pravdam. Ja mislim da ti treba da okreneš sve na sprdnju. Ovo nije ozbiljna situacija ako sa nekim provodiš šest meseci, porodica šalje pozdrave, a oni 24 časa imajus ve na dlaku šta se dešava. Neka izmisle za mene šta hoće, rekli su dečka napolju da imam, pa ajde neka dođe. Šta tebe boli k*rac? On je meni rekao kad smo se posvađali da sam ga pitao da mu p*šim k*rac, a za to ne mogu da se nerviram - govorio je Dača.

- Poenta je da ja imam decu, sinove... Moja deca su pametna, ali on kome sam ja rekla da neću da pominjem i da vređam dete, sve dok on nije rekao da mogu da vređam kad i ona vređa. On kaže da će meni sve po spisku, a ko je na spisku? Moja familija - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni su Luka, Anita i Aneli govorili najveće gadosti, ovo što mi Asmin govori me ne pogađa. Evo to "p*deru" me u srž srca pogodilo, ma ne interesuje me. Igraj pametno i neka ljudi pokazuju svoja prava lica. Ja najviše mrzim kad se neprijatelji udružuju, pa je mrža veća od uvreda koje su rekli - nastavio je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

