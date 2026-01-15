Očitao im lekciju: Anđelo dao zlatne savete Maji i Filipu! (VIDEO)

Nije bio blag!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Anđela Rankovića.

- Kako komentarišeš odnos tvoje dobre drugarice Maje i dobrog druga Filipa? Kako bi postupio na njegovom mestu? - glasilo je pitanje.

- Ja sam rekao da su uradili šta su uradili za Novu godinu i da im to nije trebalo. Pogrešili su, nisu sr*nja kakva je pravila, ali da ne ponavlja te greške, osim ako ne sednu da pričaju i kažu da će biti zajedno. Ovo im nije trebalo i oboje moraju da budu svesni. Posle drugog puta nisu seli da pričaju i Filip treba da sedne da priča sa njom. Jasno je da neće biti u vezi i da ne treba da se ponavljaju te stvari. On je u problemu zbog stvari koje radi, a i ona je isto donja i ponizila se. Napravili su još veću grešku nego onda. Ovo između Maje i Filipa nema nikakvu perspektivu - govorio je Anđelo.

Autor: A. Nikolić