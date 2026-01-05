AKTUELNO

Zadruga

Bez dlake na jeziku: Ivan očitao Maji lekciju zbog Filipa, evo šta očekuje od njega! (VIDEO)

Nije se suzdržavao!

Ivan Marinković bez dlake na jeziku očitao je lekciju Maji Marinković zbog njenog odnosa sa Filipom Đukićem.

Radi me, smorio bih se da nam se poremeti odnos: Filip progovorio o mogućoj vezi sa Majom, priznao da mu je ona preča od svih devojaka! (VIDEO)

- Ja sam ga namerno navodio da kaže. Ovako ispada kao da si mu dala p*čke i ništa. On bi da održi svoj stav i da uvek bude u pravu, njemu ništa ne može da se kaže. Muškarac mora da vodi računa šta radi sa ženama. Što Sunčicu ne j*be pijan? On sad od tebe pravi budalu koju svi treba da stavljaju u usta. Treba da te zaštiti, koliko toliko i da ti da malo samopouzdanja i elana, a ne da ti ideš da se pravdaš. On se odmah ljuti kad mu se tako kaže - govorila je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo si tu gurnuo - rekla je Maja.

Bacila sve karte na sto! Maja priznala da joj se sviđa Filip, pa se obratila Takiju sa jednom molbom, a za Asmina sačuvala žestoko poniženje: Nije ima

- Nisam znao da će da bude ovako - nastavio je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

