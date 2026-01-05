Bez dlake na jeziku: Ivan očitao Maji lekciju zbog Filipa, evo šta očekuje od njega! (VIDEO)

Nije se suzdržavao!

Ivan Marinković bez dlake na jeziku očitao je lekciju Maji Marinković zbog njenog odnosa sa Filipom Đukićem.

- Ja sam ga namerno navodio da kaže. Ovako ispada kao da si mu dala p*čke i ništa. On bi da održi svoj stav i da uvek bude u pravu, njemu ništa ne može da se kaže. Muškarac mora da vodi računa šta radi sa ženama. Što Sunčicu ne j*be pijan? On sad od tebe pravi budalu koju svi treba da stavljaju u usta. Treba da te zaštiti, koliko toliko i da ti da malo samopouzdanja i elana, a ne da ti ideš da se pravdaš. On se odmah ljuti kad mu se tako kaže - govorila je Maja.

- Ovo si tu gurnuo - rekla je Maja.

- Nisam znao da će da bude ovako - nastavio je Uroš.

Autor: A. Nikolić