Bez dlake na jeziku: Lepi Mića očitao nikad burtalniju lekciju Luki Vujoviću, Janjuš ga zakucao! (VIDEO)

Tenzija ne prestaje!

Tokom emisije "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević dao je takmičarima "Elite" priliku da komentarišu odnos Aneli Ahmić i Luke Vujovića.

- Ti ne možeš da podneseš Aneli, ti nemaš tu snagu. Nikad nisam rekao da si se odrekao majke, ali si ljudima dao za pravo da to govore jer je tebi sa njom bilo prelepo. Ti si nju verio, išao na more i maštao o kući punoj cveća. Kad sam ti rekao pre 10 meseca da će ova devojka da te dovede do robije. Tvoja najveća greška je sad jer sediš pored Anite, pa sedi pored Milene - govorio je Mića.

- Je l' ja imam pravo da pričam? Neka izgleda kao muvanje, a vremenom ćemo da vidimo - rekao je Luka.

- Luka je potvrdio sve njene sumnje. Ona je najgora, a šta je Luka koji je veri? Tebe sad Milena brani koja te je ovde p*šala, a ovi su te trpali ovde - nastavio je Mića.

- Što si išao na veridbu? - pitao je Janjuš.

- Lažeš kao pas, ja sam pozvan na rođendan. Verio ju je kao i ti, ista fora sve - rekao je Lepi Mića.

- Da li ja imam pravo da radim šta hoću? - upitao je Vujović.

- Ako si završio odnos ima pravo da radiš šta hoćeš i da se zaljubiš, ali mi nije jasno zašto se pravdaš? Ako je tebi ovo bilo divno i ti patiš, onda si folirant - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić