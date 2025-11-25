AKTUELNO

Zadruga

Bez dlake na jeziku: Lepi Mića očitao nikad burtalniju lekciju Luki Vujoviću, Janjuš ga zakucao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tenzija ne prestaje!

Tokom emisije "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević dao je takmičarima "Elite" priliku da komentarišu odnos Aneli Ahmić i Luke Vujovića.

- Ti ne možeš da podneseš Aneli, ti nemaš tu snagu. Nikad nisam rekao da si se odrekao majke, ali si ljudima dao za pravo da to govore jer je tebi sa njom bilo prelepo. Ti si nju verio, išao na more i maštao o kući punoj cveća. Kad sam ti rekao pre 10 meseca da će ova devojka da te dovede do robije. Tvoja najveća greška je sad jer sediš pored Anite, pa sedi pored Milene - govorio je Mića.

pročitajte još

Pogazio sam sebe i sad sam razočaran: Alibaba ne može da veruje kako ga je Aneli izigrala, završio svaki kontakt s njom! (VIDEO)

- Je l' ja imam pravo da pričam? Neka izgleda kao muvanje, a vremenom ćemo da vidimo - rekao je Luka.

- Luka je potvrdio sve njene sumnje. Ona je najgora, a šta je Luka koji je veri? Tebe sad Milena brani koja te je ovde p*šala, a ovi su te trpali ovde - nastavio je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što si išao na veridbu? - pitao je Janjuš.

- Lažeš kao pas, ja sam pozvan na rođendan. Verio ju je kao i ti, ista fora sve - rekao je Lepi Mića.

pročitajte još

Dobila sam šta hoću i sad mrš: Aneli pukao film i zaletela se na Alibabu, on joj umire od smeha u facu! (VIDEO)

- Da li ja imam pravo da radim šta hoću? - upitao je Vujović.

- Ako si završio odnos ima pravo da radiš šta hoćeš i da se zaljubiš, ali mi nije jasno zašto se pravdaš? Ako je tebi ovo bilo divno i ti patiš, onda si folirant - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Novi slom Aneli Ahmić: Prolila reku suza, Lepi Mića joj očitao lekciju bez dlake na jeziku! (VIDEO)

Zadruga

Stavila sve kartena sto: Miona smatra da njena porodica nikada neće prihvatiti Ša, Mića joj održao lekciju! (VIDEO)

Zadruga

Lukina prijateljstva i vezu osudio na propast: Lepi Mića vez dlake na jeziku dao sud o Vujoviću! (VIDEO)

Zadruga

Rekla je da čestitka neće ništa promeniti: Bebica siguran da je Dragana ozbiljan folirant, Đedović joj bez dlake na jeziku očitao lekciju! (VIDEO)

Zadruga

Ako ti se sviđa, stani uz nju: Alibaba i Matora napali Filipa jer je okrenuo leđa Teodori Delić! (VIDEO)

Zadruga

Nikad veće poniženje za Aneli Ahmić: Terza i Luka se ujedinili protiv nje, Sofija razvezala jezik i raskrinkala njihovo druženje! (VIDEO)