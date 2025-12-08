Moja ćerka bolje govori nego Nora: Hana bez dlake na jeziku oplela po Aneli i uporedila je sa Sitom! (VIDEO)

Nije ista, menja se!

Hana Duvnjak bila je naredna sagovornica voditeljka Darka Tanasijevića u Šiša Baru i tom prilikom govorila je o svom sukobu s Aneli Ahmić.

- Ti i Aneli poslednjih dana imate baš žestoke sukobe? - upitao je Darko.

- Sve više liči na Situ i Groficu i kreće da nas vređa, ali dobro. Ranije uopšte nije bila takva što mi je jako čudno, ni u izolaciji nije bila takva već smo pričali preko zidova. Ona priča da hoće da se ubije, a kući ima dete + smo mi još blagi prema njoj - rekla je Hana.

- Kako to da ti i Nerio po Anelinim rečima imate n*rkomanski s*ks - rekao je Darko.

- Kako Nerio kaže: ''Oni koji se ne vole vode ljubav, a mi imamo n*rkomanski s*ks''. Mi se sakrijemo da ja sutra ne daj Bože ako naše dete vidi, da mogu da joj kažem da ništa nismo radili - rekla je Hana.

- Da li je Aneli primer žene i majke pošto kaže da ti nisi? - upitao je Darko.

- Ne daj Bože da budem ovakva ni žena ni majka. Njeno dete je obezbeđeno materijalno, ali ona kad izađe iz Elite ne vidi dete ni petnaest dana. Prošle godine sam videla Noru, a moje dete mnogo više priča nego njena Nora - rekla je Hana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić