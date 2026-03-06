Maca joj pojela jezik: Vanja manja od makovog zrna pred Kačavendom, na sve uvrede ostala nema! (VIDEO)

Šokantno!

U toku je emisija "Gledadnje snimaka". Voditelj Milan Milošević najavio je novi prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da pogledaju kako Milena Kačavenda ogovara Vanju Živić.

- Normalno je bilo da je nominujem nakon izdaje i cinkaranja. Ne znam što je ona mene poslala u izolaciju jer ne znam šta sam joj uradila? Ne znam zašto ide okolo i priča takva stvari, to je njeno. Ja mogu da ponovim da me ne zanima i da nas dve komunikaciju nemamo i nećemo je imati. Ja sam razdvoila krevete, a ona ja rekla da to ne radim jer ne želi da joj neko uđe u krevet kad ja ispadnem. Jeste malo čudno. Komunikaciju nemamo, ali šta da je vređam? Ja neću da se nap*šavam sa Milanom, ne pada mi na pamet. Ja se ne osećam poniženo - govorila je Vanja.

- Ja sam njoj u facu rekla da je glupa kao k*rac još pre tri nedelje. Što se saog sukoba tiče niko ne može da me ubedi u ono što je ona govorila kako bi bilo ko reagovao na srednji prst, a ona govorila kako je to njoj kul jer se mi družimo. Ja sam pomenula Žanu kad je rekla da je svačiji drug ničiji prijatelj i to je to - dodala je Kačavenda.

- Milena o Žani ima loše mišljenje, kao i Žana o Mileni. One ne mogu organiski da se smisle i to je živa istina, a ja neću da pričam dalje jer drukara i cinkara nisam - rekla je Vanja Živić.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić