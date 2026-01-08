AKTUELNO

Zadruga

Razvezala jezik i unakazila ih: Aneli osula rafalnu paljbu po Luki i Aniti, oni manji od makovog zrna! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Aneli Ahmić pljuje Anitu i Luku Vujovića

- Ovde se jasno vidi sujeta i ljubomora. Što se tiče početka klipa gde priča da je moja mama folirant, ali lepo kaže moja mama da bi Aneli nju trebala da oslovljava sa VI. Ona ima potrebu da priča o nama, a jedino joj je krivo zbog Porn H*b. Ne diramo je, a ona se čak i prolepšala poslednjih dana - rekao je Luka.

Nije mi se dopala njegova... Luka polako gubi podršku od Tamare?! Za Pink.rs se oglasila Anitina drugarica, evo šta kaže o njihovim žestokim svađama

- Moja drugarica će se s njom obračunati napolju, to je njihov sukob već zbog Stanije - rekla je Anita.

- Ona je vređala Tamaru, a danas je tvrdila da nije vređala porodice - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Njegova majka je došla ovde na televiziju da laže, pritom svi znamo šta je radila napolju. Ona je lažov i folirantkinja, znači sad znamo na koga je Luka. Ja mogu da kažem da je ona za mene prevarantkinja i jako loša žena. Što se tiče Tamare krmače, može braniti do sutra Staniju, a otvorena su im vrata i njoj i Stanijom. Mogu sa svima da izađem na kraj, a kamoli sa jednom prikrivenom lezbejkom. Zamisli on priča da sam se ja prolepšala, a ona sedi i ćuti - rekla je Aneli.

Može da ustane i kaže da je bila sa Reljom: Luka urliče na Anitu, saznao šta mu je radila iza leđa! (VIDEO)

- Ozbiljan sam, pogotovo sa onom danas odevnom kombinacijom - rekao je Luka.

- Hvala Filipe na stajlingu, žena je prevarant i petljanac. Izašao joj je sin iz zatvora i gurnula ga u rijaliti. Žena sedi 24 sata i gleda rijaliti - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona je rekla za moju majku da me k*rvetina odgojila, a ona je ove godine ušla smišljeno i imala je na ceduljici napisano šta će da kaže - rekao je Luka.

Obrnuo taktiku: Luka pokušao da iskoristi priliku i opere se od Anelinih tvrdnji da je tukao! (VIDEO)

- Tamara se vidi da je fanatik klasičan i tu nema priče - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

