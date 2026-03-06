Janjuš okrenuo novi list: Oduvao Aneli Ahmić, od danas ga zanima samo Vanja! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Gledadnje snimaka". Voditelj Milan Milošević najavio je novi prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da pogledaju kako Aneli Ahmić ispituje Marka Janjuševića Janjuša o odnosu sa Vanjom Živić, od kojeg se on ograđivao.

- Rekao je on meni da su ležali zajedno, a ja sa tim nemam problem. Neka on objasni, a mi nemamo ništa i samo provodimo vreme i družimo se. Mi smo smo zajedno ovo naravno da ne može - govorila je Vanja.

- Života mi da se ne zaj*bavam sa devojkom. Meni se sve sviđa na njoj. Ona je smirena, treba mi takva devojka - rekao je Janjuš.

- Budalo jedna, dolazim ti ja ujutru. Primi ti Vanju u krevet, foliranti jedni - dodala je Aneli.

- Ja sam njoj rekao šta je bilo i nisam napravio od tada nijednu grešku, a ja ću do kraja da pokažem. Da li neko podržava meni i moj odnos? Pustite me i manite me se - pričao je Janjuš.

- Svi bivši neka uđu u odnos i neka me se manu - rekla je Aneli.

- Ja sam rekao kad odlučim da se nećzu grliti ni sa jednom. Mi smo se 05.03. dogovorili i neće više ništa biti - rekao je Janjuš.

- Kod mene treba vreme i treba da prođe, a ja nisam laka žena. Ja nemam 20 godina, iako tako izgledam, a imam 40 i prošla sam mnogo toga i znam da ocenim kad se neko smrda. Ja ako osetim da je to to, onda će to da se desi - dodala je Vanja.

Autor: A. Nikolić