Iskren do koske! Janjuš žestoko zamerio Mikiju bliskost s Aneli, učesnici ga podržali (VIDEO)

Šok!

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Gledanje snimaka", najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su imali priliku da vide kako Miki Dudić govori Aneli Ahmić da bi je poljubio da je slobodna, dok mu ona govori da jeste.

- Ja sam pre dva meseca rekao da vidim nešto između Mikija i Aneli, ti si meni niko i ništa. Poštujemo se, nemamo problem, ima pravo da bude sa Aneli, ja bih voleo da bude sa svakim, ne zanima me kao žena - rekao je Asmin.

- Iskreno da ti kažem, ne aminujem, jer ne bi mogli Miki i ja da se družimo kao sada. Koliko god da nemam emocije prema Aneli. Jeste malo kvarno, jer je to žena s kojom sam bio u ozbiljnoj priči, zaljubio sam se, zavoleo sam tu ženu - rekao je Janjuš.

- Bliži ste ti i Miki, nego ti i ja, isti ste kao Terza i ja - rekao je Durdžić.

- Iskreno, baš bih bio kur*on i da kažem da me ne zanima - rekao je Janjuš.

- Meni se sviđa kako je Janjuš rekao i kako je dao izlaganje, mislio sam ja isto. Ja nikoga nisam provocirao, da je ona slobodna, da nisam znao ni Asmina, Janjuša i Luku i da smo se sreli, ja imam te kodekse, meni čast i obraz ne bi dozvolio da pređem neke granice - rekao je Miki.

- Ovo je deveta sezona, evo i Matora je tu, čiju sam ja devojku ovde muvao od svih mogućih sa kojima sam bio?! Evo ničiju - rekao je Janjuš.

- Meni bi bilo neprijatno da meni tako neki moj drug kaže - rekla je Matora.

- Meni je Sofija prošle godine bila jedna od tri, četiri najlepše devojke u kući, ja nisam poslao ni poruku napolju. Sa nekim s kim sam dobar, ne pomišljam na neke stvari - rekao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić