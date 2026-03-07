Mahaću ti ključevima dok budeš molio da te udome: Surova Maja prekucala igricu, Uroša vređa kao nikad! (VIDEO)

Baš, baš surova!

Maja Marinković nastavila je svoj sukob s Urošem Stanićem u pušionici prilikom čega mu je obećala da će mu mahati ključevima od novog stana dok će on moliti nekoga da ga udomi.

- Sram vas bilo da jedni drugi spominjete decu - rekla je Maja.

- Što nisi tako pričala na intervju? - upitao je Alibaba.

- Evo sad pričam - rekla je Maja.

- Sad nek te brani Milena Kačavenda slobodno - rekao je on.

- Blamu ovog rijalitija, uništila si se i u g*vnima si - rekao je Uroš.

- Tebe je Luka uništio - rekla je Maja.

- Za osam godina te nikad nije niko uništio kao Filip - rekao je Uroš.

- Kako da ne, ali mene to ne boli - rekla je Maja.

- Pa znaš da si mi to pričala u krevetu - rekao je Uroš.

- Ja kupujem još jedan stan na Beogradu na vodi, a ti ćeš moliti da te neko udomi - rekla je Maja.

- Tek ću da te gazim argumentima, zamisli ti si velika prva tema, a reč si dobila u četiri ujutru - rekao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić