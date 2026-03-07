AKTUELNO

Zadruga

Mahaću ti ključevima dok budeš molio da te udome: Surova Maja prekucala igricu, Uroša vređa kao nikad! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Baš, baš surova!

Maja Marinković nastavila je svoj sukob s Urošem Stanićem u pušionici prilikom čega mu je obećala da će mu mahati ključevima od novog stana dok će on moliti nekoga da ga udomi.

- Sram vas bilo da jedni drugi spominjete decu - rekla je Maja.

pročitajte još

Mrš keru udomljeni: Maja razvezala jezik i brutalnim prozivkama pokušala da unakazi Uroša! (VIDEO)

- Što nisi tako pričala na intervju? - upitao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Evo sad pričam - rekla je Maja.

- Sad nek te brani Milena Kačavenda slobodno - rekao je on.

- Blamu ovog rijalitija, uništila si se i u g*vnima si - rekao je Uroš.

pročitajte još

Svima je vređala porodice, a sad plače: Anđelo argumentima pregazio Milenu Kačavendu, ona se digla iz mrtvih i aktivirala vređalicu! (VIDEO)

- Tebe je Luka uništio - rekla je Maja.

- Za osam godina te nikad nije niko uništio kao Filip - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako da ne, ali mene to ne boli - rekla je Maja.

- Pa znaš da si mi to pričala u krevetu - rekao je Uroš.

pročitajte još

Krade ona, krala je i napolju: Asmin progovorio o Kačavendinim izdajama i pijanstvima (VIDEO)

- Ja kupujem još jedan stan na Beogradu na vodi, a ti ćeš moliti da te neko udomi - rekla je Maja.

- Tek ću da te gazim argumentima, zamisli ti si velika prva tema, a reč si dobila u četiri ujutru - rekao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Riznica tajni: Ivanija krenula redom da olajava cimere, pa svoju drugaricu namestila kao nikad! (VIDEO)

Zadruga

ŠTA SAM SEBI DOZVOLIO, DA SE BAR IZJ*BALA SA NEKIM PETIM! Luka gori od besa, Maja mu pružila rame za plakanje! (VIDEO)

Zadruga

Problemi u raju! Aleksandra zapenila na Ivana, on joj drsko odbrusio: Znaš ti ko sam ja?! (VIDEO)

Zadruga

Mama, ti znaš svoje ludo dete: Sara se emotivnim rečima obratila porodici, pa otkrila da li će se pomiriti s Ivanom! (VIDEO)

Horoskop

Pare kao da im padaju sa neba: Ova tri znaka Zodijaka plivaće u novcu do 20. maja

Zadruga

Kolo sreće se okreće: Terza jednim priznanjem uspeo da okonča odnos Sofije i Milana, ona umire od smeha! (VIDEO)