Boginja na jadvite jade skupila dostojanstvo da stavi tačku na Đukića, on je prvo odbranio, pa ponovo indirektno ponizio: Neću da me neko smara (VIDEO)

Predstavnik portala Pink.rs, voditelj i novinar, Darko Tanasijević podigao je Tanju Stijelju Boginju, kako bi sa njom porazgovarao o njenom odnosu sa Filipom Đukićem.

- Da li te je blam same sebe kada shvatiš koliko si se svih ovih meseci blamirala trčeći za Filipom, a on se najhladnije ograđuje od tebe - pitao je Darko.

- Nije me blam, nisam ga pritiskala, jedinog me je blam kada se napijem jer tada ne znam šta radim -rekla je Boginja.

- Boginja ti si rekla 15 puta da ti se zgadio, onda opet trčiš za njim kao pijavica, pa ti se opet zgadi - rekao je Darko.

- Ima više ljudi ovde koji su se izblamirali više od mene...Mi nemamo komunikaciju i to će tako ostati. Neka bude da sam blam i to je to. Ne verujem da se ničega ne seća, nego joj se svideo i da je zato napadala Jovanu pevačicu, samo zbog nje same. Ona (Sandra) je lagana, čula sam da priča da joj je krivo, ali ne vidim da ima žal. Pošto smo Maja i ja u sukobu, ona joj je dala vetar u leđa, pa je ušla u radio kao mafijašica - rekla je Boginja.

- Kada Filip na radiju kaže: "ja mogu da radim šta hoću" - počeo je Darko, te je tako Boginja nastavila:

- Ja sam se isto pogubila, ona je kriva tu, nema on veze s tim...Ja sam rekla svoje šta sam imala i da je tu stavljena svaka tačka i prijateljska i sve, i sa njom i sa njim - rekla je Boginja.

- Da li Boginja iako nije u vezi sa tobom očekuje da ti neke stvari ne radiš i sebi ne dozvoljavaš kao da si u vezi, a zapravo niste - pitao je Darko.

- Tako ispada. Složio bih se da sam u izlaganjima davao lažnu nadu. U radiju sam se malo iznervirao, ali ne bih sada toliko na Boginju...Jeste se ponižavala, ali ne treba sada po njoj toliko drvlje i kamenje. Baš zbog prebacivanja nisam u vezama, neću da me neko smara s kim sedim i šta već, ja sam slobodan, ja nisam sa njom nikada bio u vezi. Ja sam rekao da ne želim vezu, nisam hteo da je iskoristim, vidim iskrena osećanja kod nje, kod drugih devojaka nisam osetio takvu vrstu zaljubljenosti - rekao je Đukić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić