AKTUELNO

Zadruga

Šta da kažem od sramote? Maja pokušava da se opere od vrele akcije sa Đukićem i svu krivicu da svali na njega, on je ponovo ponizio: Stavi katanac na... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Maja Marinković pozvala je Filipa Đukića kako bi sa njim raščistila sve nakon vrele akcije sa njim.

- Proganjao si me celo vreme. Što si me proganjao? - pitala je Maja.

- Istina. Došlo mi je - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Opšti haos oko Đukića! Maja ne prestaje da divlja: Saznala za Filipovo ljubljenje Boginje! On obrće priču iz minuta u minut i brani se AMNEZIJOM! (VID

- Je*alo ti se? Neće moći! Ćutim ja tebi mnogo Sinoć sam te zaobilazila u širokom luku. Šta da kažem od sramote? Kakva veza? Sram te bilo! Nećeš sa mnom tako - rekla je Maja.

- Ajde lezi tu da se zagrlimo i spavamo - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Lezi u svoj krevet. Ozbiljno si bolestan, a nisam to zaslužila. Celu noć si me proganjao pi*ko! Ja dođem ovde i krenem da skidam šminku, a ti si me spopadao. Ja oka nisam sklopila. Dačo, ti si svedok. Jesam li ja došla u svoj krevet sinoć? - pitala je Maja.

- Ti kao Eva Ras stavi katanac na pi*ku - rekao je Filip.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Totalno zaslepljen: Luka ponovo pokušava da odbrani neodbranjivu Aneli, svu krivicu za dopisivanje svalio na Janjuša (VIDEO)

Zadruga

TVRDI DA SU SE EMOCIJE PREMA ANELI UGASILE: Luka pokušava da se opere od svega, Pečenica šokirao komentarom (VIDEO)

Zadruga

Maja priznala poljubac sa Filipom: Pokušala da se opere od afere na Zlatiboru, Matora shvatila da je Đukić neiskren prema Teodori VIDEO)

Zadruga

Ne mogu da se usaglase: Miljana i Asmin pokušavaju da sklope detalje vrele akcije, Kačavenda uočila nelogičnosti u Alibabinoj priči (VIDEO)

Zadruga

Stavio ružičaste naočare: Luka pokušava da opere Aneli od dopisivanja sa Janjušem, pa dobio još novih detalja (VIDEO)

Zadruga

Asmin je od Luke uspeo da napravi devojčicu: Kačavenda razotkrila Alibabinu igru, pa isponižavala Aneli jer je ponovo pala na njega (VIDEO)