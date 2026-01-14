Šta da kažem od sramote? Maja pokušava da se opere od vrele akcije sa Đukićem i svu krivicu da svali na njega, on je ponovo ponizio: Stavi katanac na... (VIDEO)

Au!

Maja Marinković pozvala je Filipa Đukića kako bi sa njim raščistila sve nakon vrele akcije sa njim.

- Proganjao si me celo vreme. Što si me proganjao? - pitala je Maja.

- Istina. Došlo mi je - rekao je Filip.

- Je*alo ti se? Neće moći! Ćutim ja tebi mnogo Sinoć sam te zaobilazila u širokom luku. Šta da kažem od sramote? Kakva veza? Sram te bilo! Nećeš sa mnom tako - rekla je Maja.

- Ajde lezi tu da se zagrlimo i spavamo - rekao je Filip.

- Lezi u svoj krevet. Ozbiljno si bolestan, a nisam to zaslužila. Celu noć si me proganjao pi*ko! Ja dođem ovde i krenem da skidam šminku, a ti si me spopadao. Ja oka nisam sklopila. Dačo, ti si svedok. Jesam li ja došla u svoj krevet sinoć? - pitala je Maja.

- Ti kao Eva Ras stavi katanac na pi*ku - rekao je Filip.

Autor: A.Anđić