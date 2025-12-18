AKTUELNO

TVRDI DA SU SE EMOCIJE PREMA ANELI UGASILE: Luka pokušava da se opere od svega, Pečenica šokirao komentarom (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

U toku je emisija Pitanja gledalaca, a voditelj je pročitao pitanje za Luku Vujovića:

- Je l stvarno nikada više ne bi bio sa Aneli?

- Ne bih, svojim ulaganjem su se stvorile prevelike emocije, ali eto. Jesam se bio zaljubio, ali sada su se ugasile emocije, ona je mene svaki dan odvajala od sebe,i to je to. Nestale su posle hotela, iskreno nije me zanimalo ni to što su se oni ljubili noćas - rekao je Luka.

- Odrekao se porodice zbog nje - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo je farsa ljudi, meni je ovo smešno, u ponedeljak se mrze, nema osećanja, a juče se ljube a danas su u vezi, Darko, evo kada Anita kaže da su flertovali, a on govori da nisu. - rekao je Pečenica.

- Ovo je njegova najbolja stvar koja mu se desila,kako on kaže, pdokazao porodici da se makao odn nje, a sada je izgubio najboljeg druga iz detinjstva - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Milan je jednom rekao da je Filipov tata rekao da Luka i on nisu drugari,nisu se ni čuli ni videli napolju. NJemu je ovo leglo bolje da se odrekne druga nego porodice. + rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: N.B.

