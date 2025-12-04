Kakav blam: Luka želi da bude sa Aneli iako je svestan da ima emocije prema Asminu (VIDEO)

AU+u!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Boru Santanu.

Svi upadaju u radio i komentarišu, nikoga ne izbacuješ osim Uroša.

- To je bilo pred kraj. On je imao svoje i ne bih ga izbacio - počeo je Bora.

- Aneli je uskočila meni prvo - rekao je Uroš.

- Nije moglo da se čuje, kvario je to, a nikoga ne izbacujem iz radija - rekao je Bora.

- Nisi bio profesionalac. Aneli je uskočila u moje izlaganje, a mene si hteo da izbaciš - rekao je Uroš.

Terza, kako si se osećao kad je Mina flertovala sa Viktorom?

- Jako loše. Moje su reakcije takve kad mi neko znači. Normalno da mi je loše, ceo dan se loše osećam. Dozvolila je da je uvred, užas...

Luka, kako je biti u vezi i lizati mu nožni palac sa obom zbog koga je plakala u Rajskom?

- Liže mi vazda - rekla je Aneli.

- Preškočiću palac, ali mi je rekla da su joj se vratile emocije prema Asminu kao ocu svog deteta. Nije mi rekla da je plakala, ali mi je rekla da ne bi dozvolila da se diskvalifikuje, da gubi novac i u tom kontekstu je ja podržavam - rekao je Luka.

- Pričao si da nije normalno da neko ko je ovde zgazio i večera spotvrdio da ima osećanja prema njemu. On je ptac, pa je otac. Smešno je da ti Asmina braniš - rekla je Matora.

Autor: A.Anđić