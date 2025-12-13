ODMAH NEK SPREME TUŽBE! Luka pokušao da zažmuri na Aneline emocije prema Asminu, pa ga spucao šamar realnosti: Hitno se obratio porodici (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Lukom Vujovićem o Aneli Ahmić i njenom pomirenju sa Asminom Durdžićem.

- Dozvolila je sebi nešto što nije smela. Srozala se bespotrebno. Noćas dok su puštali klip nama je bila mesečnica. Ne znam kakvu ona žal ima. Nije mi nikad dala do znanja da ikad može doći do ovoga. Sve sam mogao imati u glavi, ali ovo ne. Ajde, nije me pravrila, ali meni je ovo gore nego prevara. Sedam meseci trebas a tim da živim. Ona ovde nije drugog stavila na prvo mesto. Da je on stavio Aneli na prvo mesto nikad ne bi došlo do toga da je vara. Ona je uvek govorila da je druga strana kriva, a onda na podeli ispadne da smo oboje - rekao je Luka.

- Rekao si da ti se gadi sa kim si bio - rekao je Darko.

- Pa dobro, da, moguće da sad tako pričam. Voleo bih da je ne vidim sad. Ona je imala svakih 15 dana nešto što je povredi sa druge strane i nekako sam gledao da mi je žao nje. Nisam sebe stavljao na prvo mesto - rekao je Luka.

- Kakvu ona sliku šalje o sebi? - pitao je Darko.

- Katastrofalno, ne znam ko ovo može da podrži - rekao je Luka.

- A šta je on meni radio to ćemo da zaboravim?! - ubacila se Aneli.

- Nju će to stići jednog dana - rekao je Luka.

- Ispada da se Aneli nadala Asminu, kako se osećaš? - pitao je Darko.

- Ja to nisam osetio nijedne sekunde. Mi smo se ovde upoznali, živeli napolju i došli ovde. Nisam to osetio. Znači da je i druga strana vapila za njom. Ovde se ne zna šta je istina. Asmin govori da godinu dana nisu imali odnose, ali je vodio kao majku deteta u Veneciju, pa imamo njenu stranu. Ovde se ne zna šta je istina - rekao je Luka.

- Ti si govorio da si svestan šta ti je pred očima, a onda si sebe ubeđivao u suprotno - rekao je Darko.

- Ja mogu da je u glavi imala Asmina, u podsvesti. Ali sa druge strane imamo mene sa kojim je spavala i vodila ljubav i onda mi to nije išlo - rekao je Luka.

- Zašto si rekao da ne možeš da je gledaš kao damu nego kao uličarku? - pitao je Darko.

- Zbog ponašanja. Ovde za mene totalno igra rijaliti - rekao je Luka.

- Rekao si da te je ona nagovarala da se svađate i da je to super za rijaliti - rekao je Darko.

- To je bilo na početku. Ona je rekla: "Svi su protiv nas i nećemo uspeti. Bolje je da se posvađamo i da ne budemo po 10 dana zajedno" - rekao je Luka.

- Da li si je tukao i da li ćeš je tužiti? - pitao je Darko.

- Odmah nek podnesu tužbu! - rekao je lUka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić