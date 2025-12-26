AKTUELNO

Zadruga

Ne mogu da se usaglase: Miljana i Asmin pokušavaju da sklope detalje vrele akcije, Kačavenda uočila nelogičnosti u Alibabinoj priči (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a voditelj Milan Milošević najavio je klip u kom Luka Vujović govori da ga Maja Marinković provocira.

- Ja sam rekla da me njihova veza ne interesuje, imaju mnogo aktera. Ako je moj pogled jači od konkretizacije, ona su ovi ljudi ludi. Kakvo silovanje? Kakve su to budalaštine? - rekla je Maja.

- Miljana vozi Lamburdžini u Lincu - dolala je Matora.

pročitajte još

Dva puta me lizao dole: Miljana progovorila o vreloj akciji sa Asminom, on prebledeo kao krpa (VIDEO)

- Ja ga ne gledam na taj način! On je trčao oko mene. Moja je greška što sam ga zvala kod mene. Zamolila sam ga da legne kod mene dok se ne uspavam. Mene je bilo blam, okrenula sam se. Do nikakve konkretizacije nije došlo, na tvoju žalost, a na moju sreću. Luka savetuje Asmina i vozi rtačuna o njegovom džepu, oni su smehoteka. Asmin juče straži od njega špiće, ovaj daje, pa vraća, onda Anita pije... Ovaj Lule napada mene jer sa rekla da mu je majka režiserka, pošto se on udubio u film. Verenica mu uzela tabletu za dan posle...Šta priča ovaj glumac mene ne zanima. Do pre pet dana je pričao o velikoj ljubavi sa Aneli - rekla je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam video da mi je na pola dignut, pa sam shvatio šta je uradila - rekao je Asmin.

- Sad ću ti dokazati da laže! Kunem se da sam rekla istinu - rekla je Miljana.

- Kako može neko da ti dr*a, a da se ne probudiš? - pitala je Milena.

pročitajte još

ŠOK I NEVERICA! Asmin brutalno udario na Miljanu, pa pred svima priznao da li je bio intiman sa njom (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- U sobi nije bilo ništa, samo u Izolaciji - rekao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

ZVALI SU GA DA PROMENI ISKAZ: Aneli progovorila o Lukinom svedočenju protiv bivše devojke! Asmin uvideo mnogo nelogičnosti u njenoj priči o Lukinom na

Zadruga

Bila mu je pokretač da se zavrti sada ova priča: Zorica uočila nelogičnosti u Milanovoj priči, Mina ga dokrajčila (VIDEO)

Zadruga

ŠOK! Kačavenda otkrila šta je Maja tražila da uradi za nju, u sve umešan Asmin (VIDEO)

Zadruga

Asmin je od Luke uspeo da napravi devojčicu: Kačavenda razotkrila Alibabinu igru, pa isponižavala Aneli jer je ponovo pala na njega (VIDEO)

Zadruga

Oni ne bi ušli u vezu da Sofija nije ušla: Miljana pred svima unakazila ljubav Mine i Viktora, ne štedi reči (VIDEO)

Zadruga

Anelin otac živeo u kontejneru!? Asmin obelodanio sve detalje, Luka skočio da brani Ahmiće životom (VIDEO)