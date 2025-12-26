Ne mogu da se usaglase: Miljana i Asmin pokušavaju da sklope detalje vrele akcije, Kačavenda uočila nelogičnosti u Alibabinoj priči (VIDEO)

Au!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a voditelj Milan Milošević najavio je klip u kom Luka Vujović govori da ga Maja Marinković provocira.

- Ja sam rekla da me njihova veza ne interesuje, imaju mnogo aktera. Ako je moj pogled jači od konkretizacije, ona su ovi ljudi ludi. Kakvo silovanje? Kakve su to budalaštine? - rekla je Maja.

- Miljana vozi Lamburdžini u Lincu - dolala je Matora.

- Ja ga ne gledam na taj način! On je trčao oko mene. Moja je greška što sam ga zvala kod mene. Zamolila sam ga da legne kod mene dok se ne uspavam. Mene je bilo blam, okrenula sam se. Do nikakve konkretizacije nije došlo, na tvoju žalost, a na moju sreću. Luka savetuje Asmina i vozi rtačuna o njegovom džepu, oni su smehoteka. Asmin juče straži od njega špiće, ovaj daje, pa vraća, onda Anita pije... Ovaj Lule napada mene jer sa rekla da mu je majka režiserka, pošto se on udubio u film. Verenica mu uzela tabletu za dan posle...Šta priča ovaj glumac mene ne zanima. Do pre pet dana je pričao o velikoj ljubavi sa Aneli - rekla je Miljana.

- Ja sam video da mi je na pola dignut, pa sam shvatio šta je uradila - rekao je Asmin.

- Sad ću ti dokazati da laže! Kunem se da sam rekla istinu - rekla je Miljana.

- Kako može neko da ti dr*a, a da se ne probudiš? - pitala je Milena.

- U sobi nije bilo ništa, samo u Izolaciji - rekao je Asmin.

Autor: A.Anđić